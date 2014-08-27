Порошенко і Путін домовилися про консультації про закриття кордону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у заяві для преси після низки сьогоднішніх зустрічей Мінську.

«Було обговорено необхідність закриття кордонів України для переміщення техніки, найманців, боєприпасів. Досягнута домовленість, що негайно почнуться консультації прикордонників, метою яких буде забезпечення реалізації цієї домовленості», - зазначив глава держави.

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Крім того, Порошенко додав, що було домовлено забезпечити режим консультацій між начальниками Генштабів і «також буде зроблена спроба забезпечити передумови мирного процесу».

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Петро Порошенко провів перемовини з Високим представником Європейського Союзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, а також відбулася двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів розпочалася після перемовин у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка, що відбулися 26 серпня у Мінську.