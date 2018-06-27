Рада відкрилася тільки на один день?

Вечірнє засідання парламенту хоч і із запізненням на годину, але таки відкрилося. Два останні анекдоти, що претендують на правдивість, з приводу блокування опозицією трибуни: Арсеній Яценюк випадково укусив руку Нестора Шуфрича під час блокування. Я не бачила, але колеги переконували, що бачили у Нестора Івановича садно. Другий анекдот - вечірнє засідання відкрилося не відразу, тому що регіонали образилися, що із залу засідань винесли повітряні кульки з антинатівською риторикою і зажадали, щоб кількість кульок була відновлена. Бютівець Ігор Гринів сказав нам, що така кількість кульок: «НІ - НАТО!» принципово важлива для кадрів на ОРТ, тому регіонали так прагнули зберегти антинатівський декор у залі.

Перед засіданням я побачила директора Інституту країн СНД, депутата Держдуми Костянтина Затуліна, який крокував кулуарами, його супроводжував директор київського філіалу цього інституту Володимир Корнілов.

Відкликавши останнього убік, я поцікавилася, що роблять російські гості в Раді в такий знаменний день розблокування опозицією президії українського парламенту.

- Костянтин Федорович приїхав досвід опозиції переймати, - жартом відповів пан Корнілов.

- Ну, якщо «Єдина Росія» зацікавилася такими проявами демократії, то відразу видно, що Путін залишає посаду, я рада за російський парламентаризм, - встромила “шпильку” я.

- Якщо блокування це демократія, то найдемократичнішим місцем є американський конгрес, - парирував Корнілов.

- Вони-вже можуть собі дозволити спокій.

- До речі, президенти України і Росії вже п`ять годин спілкуються на тему загального історичного минулого. Це не планувалося, але розмову на цю тему ініціював Володимир Володимирович. Хотів би я послухати, - на жаль, останнє слово залишилося за директором українського філіалу країн СНД Володимиром Корніловим. Російський президент у нашій газовій ситуації з повним правом може нав`язати тему для розмови українському Президентові.

Повертаючись до сьогоднішнього засідання... Чи надовго запрацював парламент? Чи винесено питання НАТО за дужки міжфракційної дискусії? Якщо регіонали вийшли з акції «блокування трибуни», то чому вони зробили це без офіційних заяв і якихось завершальних символічних дій? Чи тільки про НАТО говорили з Яценюком регіонали, замикаючи його в кабінеті? Ці питання ми поставили одному зі спікерів фракції регіонів Дмитру Табачнику.

- Дмитре Володимировичу, ось коаліція вважає, що ви розблоковували президію, тільки тому, що перешкоджання роботі парламенту згубно позначається на рейтингу вашої політсили...

- Шукати залежність між рейтингом і нашою позицією - це примітивізувати політичний процес. Коаліція не хоче почути: більше 70 відсотків населення України так чи інакше не підтримує вступ України до Альянсу. І ми намагаємося всі дії влади відносно ПДЧ, членства в НАТО тільки після проведення референдуму. Сьогодні ми беремо участь у сесії, тому що вирішили розглянути декілька важливих соціальних законопроектів. Законопроект про збільшення прожиткового мінімуму дає можливість перерахувати в 2008 роки всі розміри зарплат і пенсій, ми повинні затвердити календарний план проведення сесії до липня. Ще один важливий крок - відміна жахливого закону про тендерну палату, від якого страждають усі бюджетні сфери. Сьогодні керівники фракцій зробили важливий крок, який допоможе у відновленні клімату довіри. І ми сподіваємося, що зуміли переконати колег і опонентів не приймати, не апелюючи у народу, рішень, які можуть мати необоротні наслідки для декількох поколінь українських громадян.

- Яценюк пообіцяв більше не підписувати лист трьох, і ваша фракція погодилася працювати?

- Ми погодилися відновити роботу з декількох принципових питань. Але питання про постанову, яка б дезавуювала підпис голови Верховної Ради під листом трьох залишається.

Приблизно в такому ж дусі висловився «акціонер» Партії регіонів Борис Колесников.

- Ми сьогодні працюємо тільки, щоб прийняти життєво важливі для країни закони, - сказав Борис Вікторович. - Робота Ради запущена до компромісу. У діях коаліції немає логіки. Якщо ми хочемо знати думку народу, то ми повинні провести референдум. На думку коаліції, народ не дозрів до референдуму. Хоча питання спірне, як же не доспілий народ міг за них проголосувати і дати таким чином сформувати більшість. А раз так, то давайте відкличемо всі документи, що стосуються НАТО і чекатимемо дозрівання народу. Тем для наших протестів - багато, але для нашого блокування головна тема - НАТО. Ми повинні отримати згоду українського народу.

- Але кажуть, що ви вирішили закінчити протест, оскільки щось з рейтингом у вас сталося.

- Не треба. Ті, хто за нас голосує, ті нас підтримують.

Саме засідання проходило мирно. Голосували наші обранці - приємно подивитися. Давно український парламент не голосував з таким аншлагом. Пленарний план роботи Верховний Ради на цю сесію був проголосований 427 голосами. (Це при тому, що в залі було зареєстровано 312 нардепів). За внесення змін до законодавства про охорону здоров`я (фактично - підтримка співробітників медичної сфери) було віддано 439 голосів. За внесення змін до закону про прожитковий мінімум було віддано 442 голоси. За закон «Про чисельність армії на 2008 рік» - 243 голоси. Закони голосувалися за скороченою процедурою, відразу друге і третє читання.

Дружне голосування чергувалося з виступами комуністів (ох як ми раді, що, нарешті прийняті народні закони, над якими ми, комуністи, працювали всі скликання українського парламенту) або повчаннями регіоналів (коаліція, будьте обережні, довіра така крихка штука, не зруйнуйте її, або, наприклад, давайте приймайте закон, виправляйте власні помилки). Представники БЮТ за словом у кишеню не лізли, кожного разу наголошуючи, що всі додаткові блага вони відвойовували і в минулому парламенті, а у відповідь чули відомі всьому світу слова Азарова: “да пошлі ви”. І навіть після цього зал 406 голосами проголосував за те, щоб продовжити роботу Верховної Ради після шестої вечора.

І все було добре, поки не дійшло до законопроекту «Про внесення змін до закону про Господарсько-процесуальний кодекс». За нього проголосували 224 депутати. При спробі голови Верховної Ради відправити закон на повторне третє читання (що прискорило б його проходження) проголосувало 223 народних обранця. І лише пропозиція відправити його на повторне друге читання (для необізнаних пояснюємо: у такому разі законопроект може «висіти» в комітеті ще півроку) набрала 230 голосів. Цей закон абсолютно неприйнятний з погляду коаліції. Аргументи Ксенії Ляпіної: «Небезпечний законопроект, що створює ситуацію, коли Верховний суд не має ніякого впливу на господарський процес. Господарське судочинство не може стати окремою імперією. Імперію цю, до речі, очолює Притика-молодший, а закон ініціює регіонал Притика-старший».

Регіонали проте наполягали на його ухваленні в другому читанні, Ганна Герман вмовляла коаліцію продовжити компроміс, спікер намагався балансувати, він пропонував включити цей законопроект до порядку денного завтрашнього пленарного засідання. Арсеній Петрович, явно передчуваючи завтрашнє продовження серіалу «блокування» наполягав на швидкому розгляді згаданого законопроекту в повторному другому читанні. Зал був невблаганний, на табло світилося - 173 голоси «за». Я не читала закон, і не бачила аналітичної довідки. Не виключаю, що думка «НУ-НС» справедлива, але очевидним було те, що депутати коаліції не намагалися навіть створити видимість його найближчого розгляду. «У вас не працюють картки - проголосуйте цей закон руками», - радив бютівець Сергій Соболєв.

Вечірнє засідання закрилося. У кулуарах лідер «НУ-НС» В’ячеслав Кириленко говорив, що якщо завтра регіони блокуватимуть трибуну, то це не через НАТО. «НАТО для них лише привід, для них важливі свої дрібні і корисливі цілі», - заявляв В’ячеслав Анатолійович. Десь в такому ж дусі висловлювалися бютівці. Мені ж сподобався вислів самооборонця Олеся Донія: «На жаль, дуже багато депутатів різних фракцій не зацікавлені в плідній роботі Верховної Ради». Виникало враження, що в такому «розблокуванні» не зацікавлені і фракції коаліції. Інакше, як пояснити тон, різкість і навіть ультимативність висловів депутатів від коаліції на адресу фракції регіонів? (Голосуйте, за наші законопроекти, без всяких торгів - крапка).

- Отже, Рада закрилася назавжди? Після таких висловів коаліції, опозиції гріх було б не продовжити свої протести? - цікавилася я у членів коаліції.

- Ну, що ви. Їм же невигідно вже блокувати президію - їх рейтинг від цього тільки падає, - стверджували депутати більшості.

Ну, що ж. Наступний день покаже, наскільки правильний розрахунок коаліції, серйозні наміри регіоналів, і наскільки вдалася спроба відновлення в парламенті довіри.

Маша Міщенко