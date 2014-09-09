У Маріуполі заборонили в'їзд і виїзд з міста в нічний час

Таке рішення сьогодні було прийнято на засіданні штабу «Оборони Маріуполя», повідомляється на сторінці штабу в Facebook.

"В'їзд в місто з усіх напрямків з 20:00 до 6:00 буде дозволений лише особам з маріупольською пропискою. Виїзд в цей час доби буде повністю заборонено", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко наказав забезпечити в Маріуполі режим високої бойової готовностіЯк зазначили учасники засідання, такого заходу вжито з метою перешкоджати проникненню у місто ворожих розвідників і диверсантів, а також з метою виключити оперативне інформування ворога про дії сил АТО.

Раніше кореспондент ТСН повідомляв, що в місті посилено готуються до можливого штурму російських військ.