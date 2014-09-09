ЗМІ: Маріуполь готується до штурму, у перемир'я ніхто не вірить

Як повідомив кореспондент ТСН.ua, у Маріуполі ніхто не вірить у перемир'я, всі готуються до штурму. Навколо міста копають окопи.

Біля Маріуполя для оборони міста зосереджено велике угруповання українських військових.

Водночас інформація про те, що бойовики, користуючись перемир'ям, тікають з-під Маріуполя, не підтверджується. Це, ймовірно, могли бути лише поодинокі випадки. Масової втечі не спостергіється, а російські війська продовжують стояти на своїх позиціях.

Читайте такожСиловики зупинили танкові удари по Маріуполю – ПорошенкоНаразі немає точної інформації про чисельність зосереджених біля Маріуполя сил супротивника. Проте повідомлялося про щонайменше два танкові полки російських військ, які брали активну участь у нещодавних обстрілах міста. У місцях атак, де бійці АТО тримали оборону, лишилися лише вигорілі ділянки лісопосадки. Пожежа не згасла й досі і місцями лісопосадка димить.

Нагадаємо, що під час візиту Порошенка у Маріуполь, бойовики обстріляли блокпости навколо міста. Вони почали стріляти одразу після того, як дізналися, що їде президент.