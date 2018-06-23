НСК “Олімпійський” поділили на двох?

Крім держпідприємства НСК “Олімпійський” стадіоном розпоряджатиметься держпідприємство “Дирекція з реконструкції НСК “Олімпійський”... Хто з них головніший? Хто справжній хазяїн головного стадіону країни?.. Інтерв`ю з директором НСК

Стадіон «Олімпійський» у Києві, де пройде фінальний матч чемпіонату Європи з футболу 2012 року, протягом своєї 70-літньої історії не раз міняв назву – був Червоним, Сталінським, ім. Хрущова, Центральним, Республіканським...

Схоже, смуга “кармічних перейменувань” не могла не призвести до нинішньої невизначеності в його долі.

Найближчими днями в Києві мають з’явитися 100 вакансій: за рішенням Наглядової ради НСК «Олімпійський» та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту створюється державне підприємство «Дирекція з реконструкції НСК «Олімпійський» з такою штатною чисельністю.

До функцій підприємства віднесено забезпечення необхідних тендерних процедур, розроблення та укладання угоди з виконавцем робіт, отримання дозвільної документації, фінансування робіт, технічний нагляд тощо.

Відповідно в долі НСК «Олімпійський», намічається новий поворот. Зокрема, наглядова рада має намір провести міжнародний відкритий архітектурний конкурс з відбору найкращого проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

Причому з огляду на стислість термінів, а також «враховуючи грандіозні обсяги робіт з реконструкції НСК», конкурс має бути проведений протягом місяця від дня його оголошення. Ще тиждень відведено на підписання угоди з виконавцем робіт.

У проектах рішень наглядової ради спочатку фігурували дати 21 лютого – 20 березня, питання щодо проведення конкурсу проектів реконструкції було визначене як першочергове для розгляду та виконання, але поки що відповідного розпорядження Кабінету міністрів немає.

Тож потенційні конкурсанти отримали час додатково попрацювати з пакетом пропозицій.

Утім, не треба бути фахівцем у будівельній галузі, щоб зрозуміти, що жодна авторитетна фірма за місяць просто не встигне підготувати з нуля проект, який мав би вагомі підстави претендувати на перемогу. Тож можна припустити, що організатори конкурсу вже мають якісь міркування з приводу того, хто гідний виконувати надважливе замовлення європейського масштабу вартістю – орієнтовно – 1,5 мільярда гривень.

Непокоїть одне – коли нарешті на стадіоні з’являться будівельники, адже термін проведення будівельно-монтажних та опоряджувальних робіт на такому об’єкті може сягнути від 2 до 3 років. А за такі терміни УЄФА нас по голівці не погладить.

Ще минулої осені було оголошено, що «Олімпійський» стає на реконструкцію, проте нині тут ведуться роботи лише на будівництві 12-поверхового адміністративного корпусу площею понад 10 тис. кв. м. У новобудові, яка відтворить історичну колонаду – архітектурний бренд стадіону, планують поселити всі адміністративні служби НСК, тут же розміщатимуться VIP-гості УЄФА на матчах Євро-2012. Будівля зводиться вже з 2003 року, і за словами генерального директора НСК Валерія Бугая, завершення її передбачається цього року (якщо не буде якихось перешкод, обережно додає він).

Ну запитання, а в чому полягають проблеми цього затяжного будівництва, генеральний директор, не вдаючись у зайві подробиці, каже і про геологічні особливості, і про позицію деяких впливових осіб, котрі начебто не бажають бачити новобудову й хочуть зупинити будівництво.

Значно конкретніше він висловлюється щодо намірів наглядової ради та Мінсім’їмолодьспорту провести новий конкурс проектів та створити ДП «Дирекція з реконструкції НСК «Олімпійський».

– Нині балансоутримувачем комплексу споруд та обладнання НСК є діюче держпідприємство НСК «Олімпійський», генеральним директором якого я маю честь бути. Відповідно, ми відповідаємо за стан та експлуатацію всіх основних фондів НСК. Нам видано державний акт про землекористування, ми маємо повноцінний статус господарюючого суб’єкта. Тепер виходить, що ми передаватимемо частину функцій новому державному підприємству, а яким чином це поліпшить процес реконструкції НСК, мені невідомо. Як директор державного підприємства, я просто не можу дозволити комусь проводити на об’єкті якісь роботи. Крім того, планується скоротити штат нашого підприємства, оскільки, мовляв, ми не проводитимемо господарську діяльність на період реконструкції арени.

– У 1979 році, – каже Бугай, – коли в Києві здійснювалася реконструкція Республіканського стадіону до Олімпійських ігор-80, справді, було створене окреме підприємство. Але ж тоді дирекція стадіону не мала повної самостійності й підпорядковувалася Управлінню спортивних споруд Комітету з фізичної культури і спорту УРСР. А нині закладаються підвалини юридичної колізії, коли на одному об’єкті існуватимуть два рівноцінні юридичні суб’єкти.

– Звичайно, не все просто і в питання проведення конкурсу. Щоб укласти договір з новою організацією, потрібно щонайменше 6–7 місяців, і це за умови, що не буде судових позовів від фірми, яка вже отримала титул єдиного виконавця робіт, – каже пан Бугай.

Незрозуміло моєму співрозмовникові й те, що його, генерального директора діючого ДП НСК «Олімпійський» навіть не включили до складу наглядової ради. Можливо, у Мінсім’їмолодьспорту готують якісь кадрові рішення, проте йому про це невідомо.

Зате відомо інше – за останні роки територія НСК «Олімпійський» скоротилася з 36 гектарів до 12. На вивільнених площах розмістилися численні об’єкти – від нової споруди Федерації футболу України – до об’єктів Генеральної прокуратури, офісно-готельних житлових приміщень ряду ТОВ.

Між тим, НСК на час проведення Євро-2012 має забезпечити стоянку для 800 автомобілів преси та 400 – VIP-персон, плюс 30 фургонів супутникового телевізійного зв’язку. На це треба буде знайти окремі площі, і територією колишнього ТРЦ «Троїцький» тут не обійдешся. Якщо з компанією «Юджин» удалося дійти мирової угоди про знесення ТРЦ, то поза увагою поки що залишається сусідня з НСК середня школа, яка “в односторонньому порядку” відгородила парканом тротуар, призначений для виходу глядачів зі стадіону.

Як бачимо, НСК «Олімпійський» є предметом посиленої зацікавленості багатьох сторін і осіб. Сім няньок сперечаються за право розпоряджатися бюджетними коштами, державними програмами і долями трудових колективів.

Це, на жаль, звична справа для сучасної України. Незвично лише те, що все це відбувається в рамках такого великого міжнародного проекту, перед очима численних європейських інституцій, до яких українські очільники не втомлюються апелювати з претензіями про відданість європейським принципам і правилам.

Олег Савицький