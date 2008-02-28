Євросоюз бачить Україну «проміжною ланкою» між ЄС і Росією?

Перспектива членства України в ЄС і її партнерства з Європейським Союзом може полягати в тому, що Україна здатна зіграти роль проміжної ланки між ЄС і Росією. Як передає кореспондент УРА-ІНФОРМ, про це заявив член Палати общин Великобританії Річард Спрінг у четвер, 28 лютого, в ході брифінгу на Міжнародному форумі «Україна – Європа».

Спрінг нагадав, що Україна з одного боку має сусідом Європейський Союз, а з іншого боку – великого і сильного сусіда Росію. Він переконаний, що Україні украй важливо зберегти хороші відносини зі всіма партнерами.

«Перспектива членства України в ЄС і її партнерства з Європейським Союзом може полягати в тому, що Україна здатна зіграти роль проміжної ланки між ЄС і Росією. Це може стати великою підставою для успіху України на міжнародній арені і посилення її як країни в європейській сім`ї», заявив Спрінг.