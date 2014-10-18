Демсили не домовилися про єдиного кандидата на окрузі, де балотується Олесь Довгий

Штаби демократичних сил не змогли домовитися про єдиного кандидата у народні депутати в окрузі № 102 (Кіровоградська область), який би міг конкурувати із колишнім секретарем Київради Олесем Довгим.

Про це у своєму блозі на «Українській правді» повідомив кандидат у депутати від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм.

"Штаби демсил не змогли узгодити єдиного кандидата в окрузі 102 Кіровоградської області, де висувається Олесь Довгий. В результаті округ банально і цинічно злили. Злили все: жоден з кандидатів т.зв. демократичних партій не веде кампанії, штаби в Києві мирно чекають благополучної перемоги соратника Леоніда Черновецького", - написав він.

За даними Найєма, у зв'язку із цим молоді політики та активісти збираються приїхати у центр округу, місто Знам'янка, і провести там форум "За чисті вибори".

Акція, за словами Найєма, запланована на сьогодні на площі Героїв Майдану о 16.00.

Як повідомлялося, так звані "партії Майдану" домовилися об'єднатися у боротьбі із одіозними кандидатами на майбутніх виборах до Верховної Ради 26 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня партія «Батьківщина» зняла сімох своїх кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах на користь інших кандидатів від демократичних сил на вибори 26 жовтня.

Також партія звернулася до інших політичних демократичних сил із закликом зробити аналогічні кроки, зокрема, підтримати кандидата-мажоритарника Олексія Луганова від "Батьківщини", який має всі шанси перемогти Довгого в окрузі № 102 (Кіровоградська область).

14 жовтня партія «Народний фронт» ухвалила рішення про зняття 12-ти кандидатів у народні депутати у мажоритарних округах, Блок Порошенка – двох, щоб таким чином не допустити перемоги на виборах 26 жовтня одіозних представників режиму екс-президента Віктора Януковича.

Разом з тим про зняття будь-яких кандидатів у 102-му окрузі не повідомлялося.

Загалом в окрузі № 102 зареєстровано 24 кандидати у народні депутати.