Порошенко призначить начальником прикордонної служби Віктора Назаренка
15:18, 23 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко має намір призначити начальником Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.
Порошенко визначився з кандидатурою на посаду начальника прикордонної служби / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час наради з представниками силових структур Одеського регіону.
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Порошенко зазначив, що орден Червоної Зірки на його грудях і «афганське» минуле вселяють надію.
Він додав, що відповідний документ про призначення Назаренка має намір підписати сьогодні.
Раніше УНІАН писав, що 45% українців бажають закритих кордонів із Росією.
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