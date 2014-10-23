Порошенко призначить начальником прикордонної служби Віктора Назаренка

15:18, 23 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко має намір призначити начальником Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час наради з представниками силових структур Одеського регіону.

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Порошенко зазначив, що орден Червоної Зірки на його грудях і «афганське» минуле вселяють надію.

Він додав, що відповідний документ про призначення Назаренка має намір підписати сьогодні.

Раніше УНІАН писав, що 45% українців бажають закритих кордонів із Росією.

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