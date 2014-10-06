45% українців бажають закритих кордонів з Росією - опитування

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), присвяченого темі змін у ставленні населення України до Росії та населення Росії до України. Це дослідження є спільним проектом КМІС і російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

Росіян та українців запитували «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?».

Кількість тих, хто бажає дружніх та незалежних стосунків двох держав з відкритими кордонами без віз та митниць, у Росії збільшилася на 8% (зараз 62%, було 54%), в Україні — зменшилася на 10% (зараз 44%, у травні було, як і в Росії, теж 54%).

Читайте такожОпитування: ворожість росіян до України помітно зрослаОб‘єднання в одну державу бажають 7% жителів Росії (у травні було 12%) та 5% жителів України (було 8%); ця кількість зменшилася в обох країнах. Найбільше прихильників об‘єднання з Росією на сході, проте і ця кількість зменшилася вдвічі порівняно з травнем (у вересні - 13%, було - 26%). На півдні України об‘єднання з Росією зараз хочуть лише 5%. Найменше бажаючих об‘єднання на заході (0%) та в центрі (2%).

*** Дослідження було проведено з 12 по 21 вересня 2014 р. КМІСом спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Воно проводилось методом особистого інтерв'ю - опитано 2035 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (окрім Луганської області та АР Крим). У Луганській області виявилося неможливим проводити опитування через воєнні дії і проблеми з транспортом, пояснюють в КМІС. Інтерв’ю, які мали проводитися в Луганській області, були проведені в Донецькій області, населення якої за своїми електоральними та багатьма іншими політичними орієнтаціями найменше відрізняється від населення Луганської області (дослідження проводилося як на територіях, що підконтрольні Україні, так і на територіях, що не підконтрольні).

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

«Левада-центр» провів опитування за репрезентативною для Росії вибіркою з 19 до 22 вересня 2014 року; опитано 1600 респондентів у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.