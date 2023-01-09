Також він заявив, що абсолютно впевнений, що вся американська допомога Україні використовується за призначенням.

Президент Росії Володимир Путін хоче захопити Україну й відбудувати СРСР, тому припинити зараз підтримку України з боку США було б "катастрофічним".

Таку заяву за результатами візиту до Києва зробив незалежний сенатор Ангус Кінг в ефірі CBS News. Він зазначив, що прихильникам скорочення підтримки України порадив би "почитати трохи історії".

"Загугліть Судети у 1938 році, Рейнланд у 1936 році, коли Гітлера можна було б зупинити. Коли його не зупинили, ми отримали 55 млн смертей у всьому світі. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відбудувати Радянський Союз. [...] І це місце, де його можна зупинити. Вони, українці, воюють за нас, за наші цінності, й допомога, яку ми їм надаємо, не є благодійністю. Це особистий інтерес", пояснив він.

У зв'язку з цим Кінг наголосив на важливості допомоги Україні, зокрема, системами Partiot для захисту неба й запобіганню ударів по енергоінфраструктурі, а БМП Bradley - для бойових дій на Донбасі, які, як вважає Кінг, "фактично є окопною війною, це майже Перша світова війна".

Також Кінг зауважив, що передача зброї Україні не вплине на запаси Пентагону оскільки відбувається відповідне їх поповнення, а також частина техніки й зброї для ЗСУ передають інші країни.

У відповідь на запитання про підзвітність цієї допомоги Кінг пояснив: "Я присвятив багато часу в Києві питанню підзвітності і, по суті, сидів навпроти президента Зеленського. Я прямо запитав його, який статус підзвітності? Якщо буде скандал, це вб’є нашу здатність підтримувати вас. Він це розуміє".

За словами Кніга, українська сторона розвиває співпрацю з Deloitte, працює з програмним забезпеченням SAP.

"Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який відвідає [Україну], я думаю, наступного місяця. Мене дуже вразив рівень підзвітності. Тому цей аргумент про те, що гроші витрачаються марно, я думаю, не витримує критики", - підкреслив сенатор.

Допомога США Україні

21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен офіційно оголосив про черговий пакет військової допомоги для України на $1,85 млрд.

А вже 4 січня представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США готують новий пакет допомоги Україні, куди увійдуть додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

6 січня США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $3 млрд. В пакет увійдуть бронемашини Bradley, самохідні гаубиці, бронетехніка, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни, боєприпаси та інше озброєння із запасів Пентагону.

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