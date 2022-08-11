При цьому він обіцяє "не підрізати" чинного главу держави.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович готовий піти на наступні президентські вибори за умови, якщо в них не братиме участь нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Про це Арестович сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Мій рейтинг - це рейтинг президента зараз. Я себе від президента не відділяю. І я ніколи не підводжу людей, з якими працюю. У мене може бути різна думка, але я ніколи її не винесу... Тому що я не виносу сміття з хати", - сказав він.

Розмови про президентські амбіції під час війни і воєнного стану радник глави ОПУ називає некоректними. При цьому підтверджує, їх наявність у себе.

"Якщо він (Зеленський, - УНІАН) піде на другий термін - я природно не буду його підрізати, ні в якому разі, це технічно неможливо", - додав Арестович, підтвердивши, що в іншому випадку сам піде на вибори.

За його словами, президентський пост йому потрібен для того, щоб допомагати людям і "зробити щось хороше".

"Як цю можливість хочу використовувати. Не як спробу монетизувати рейтинг, який ситуативним обазом утворився. У чомусь ситуативно, а в чомусь закономірно. Просто як можливість зробити дуже багато для країни і для людей", - резюмував він.

Зазначимо, раніше на Банковій заявили, що війна з Росією закінчиться за президентства Володимира Зеленського.