Михайло Подоляк зазначив, що під час воєнного стану вибори проводити не можна

Війна з Російської Федерації закінчиться за президентства Володимира Зеленського. Під час воєнного стану вибори проводити не можна

Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС.

За його словами, війна закінчиться перемогою України при менеджері Зеленського.

"Я думаю, воювати ми будемо до останнього росіянина на території України – це перше. Друге - такого вибору точно не буде, повірте. І третє -президент Зеленський - абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно управляти системою оборони України і пробувати мінімізувати будь-які втрати живої сили з нашого боку за рахунок ефективної роботи з нашими партнерами для того, щоб механізувати війну. Тобто, щоб було більше зброї і менше людських втрат", - зазначив Подоляк.

При цьому він зазначив, що для завершення війни не важливо, хто буде з боку Росії.

"Нам не важливо хто буде з того боку. У них вся політична еліта знаходиться в трохи неадекватному пропагандистському стані і немає різниці, хто з них буде наступником. Але я думаю, що як тільки Росія отримає ряд істотних тактичних поразок на полі бою, у них почнуться певні конфліктні внутрішньоелітні процеси, які зможуть привести до іншої конфігурації влади як такої з іншими лідерами – швидше за все, тимчасовими – на чолі Російської Федерації", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 червня в інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявляти, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Ще близько 500 людей щодня отримують поранення.

Ще раніше, в середині квітня президент озвучивши ЗМІ цифру про загибель 2,5-3 тисяч військових українських Збройних сил у війні з окупантами. У той же час, близько 10 тисяч українських військових отримали поранення, і що "складно сказати, як багато виживуть".

9 серпня радник глави офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україні вдалося зменшити втричі бойові втрати порівняно з початком червня, коли вони становили 100-200 військових на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: