"Аргентина може стати "дверима" України до ринків Латинської Америки", - Юрій Клименко, посол України в Аргентині

Ми постійно чуємо про Аргентину та її президента, але вкрай мало знаємо про наші політичні, торгові та історичні зв’язки. Посол України в Аргентині Юрій Клименко розповів УНІАН, чим наші країни можуть бути корисними одна одній.

Аргентина - одна з найбільших та найвпливовіших країн Південної Америки, учасник G20, але через постійні внутрішні кризи ніяк не може вийти зі "спіралі" небувалих підйомів та шалених економічних провалів.

Тим не менш, значення Латинської Америки та економічний союз держав МЕРКОСУР постійно зростає, і регіон стає для нас все більш привабливим. У тому числі, і як потенційний напрям військово-промислової співпраці, бо у регіоні багато озброєння як натівського зразка, так і радянського. Втім, це питання поки що залишається на перспективу, а ось торгівля та політика – це вже нагальні речі.

Навіть наступний саміт G20 відбудеться саме на цьому континенті (щоправда, у Бразилії, а не у Аргентині), і Україні був би вкрай корисним "адвокат" або "лобіст" у регіоні, який набуває все більшої сили та глобального значення. І таким партнером може стати якраз Аргентина, президент якої прямо запропонував нам дружбу та підтримку.

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Шкода, однак, що офіційний Київ приділяє занадто мало уваги цьому континенту – наші дипломати присутні навіть не в усіх державах регіону. Посольство в Аргентині представляє вітчизняні інтереси ще й у Парагваї, Уругваї та Чилі. А Посольство у Перу, наприклад, охоплює також Колумбію та Еквадор, що, безперечно, є недостатнім. Проте, завдяки новому президенту Аргентини Хав’єру Мілею та його зближенню з Україною, питання посилення української присутності у Південній Америці підіймається все частіше.

Але що ми знаємо про Аргентину, та що можемо їй запропонувати, з огляду на відстань у 13 тисяч кілометрів між нашими країнами? Ми спитали про це у надзвичайного і повноважного посла України в Аргентині Юрія Клименка. Він розповів нам не лише про політику та економіку, але й про економічну діаспору у цій країні – одну з найбільших наших діаспор у світі і одну з найдавніших за межами Європи (українці почали "піднімати цілину пампасів" ще у 19 сторіччі).

Який зараз стан українсько-аргентинських відносин, з огляду на відстані та перешкоди військового часу?

Останнім часом відкрилися нові перспективи для розвитку відносин між нашими державами. Це стало можливим після загальних та президентських виборів в Аргентині восени минулого року, приходу до влади в країні президента Хав'єра Мілея та початку роботи очолюваного ним нового уряду.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Аргентина послідовно підтримує українські ініціативи в рамках ООН та інших міжнародних організацій, зазвичай стаючи їх співавтором. Наприклад, представники Аргентини брали участь у зустрічах радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Української Формули миру у Джедді, на Мальті та у Давосі.

Також цього року Аргентина прийме Саміт "Україна – Латинська Америка і Карибський басейн", який дозволить надати нового поштовху взаємодії з країнами регіону.

А як щодо економіки?

Слід визнати, двосторонній товарообіг суттєво зменшився з початку широкомасштабної війни РФ проти України, зокрема через порушення міжнародних логістичних ланцюгів (передусім морських). Водночас, ми свідомі того, що Аргентина залишається важливим торговельно-економічним партнером України в Латинській Америці із суттєвим потенціалом, який ми маємо спільно реалізувати.

Очевидно, що, навіть з урахуванням існуючих проблем логістичного характеру, обсяг взаємної торгівлі між нашими державами не відповідає потенційним можливостям обох країн та має бути збільшений в рази, у тому числі за рахунок нарощування експорту продукції з високим рівнем доданої вартості.

Україна зацікавлена у подальшому взаємовигідному розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Аргентиною вже зараз, не чекаючи на завершення війни.

Чим ми торгуємо та на чию користь торгівельний баланс?

Якщо говорити мовою цифр, то, за наявними даними, за січень-листопад 2023 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Аргентиною склав 51,4 мільйони доларів та зменшився на 0,7 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

З них український експорт становив 2,2 мільйони доларів, а імпорт – $49,2 мільйони. Сальдо у двосторонній торгівлі товарами залишалося негативним для України – 47 мільйонів доларів. У структурі українського експорту домінують чорні метали та вироби з них, полімерні матеріали, руди, продукція машинобудування та хімічної промисловості тощо.

Імпорт з Аргентини в Україну, переважно, включає рибу та ракоподібних, насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди й горіхи, котли та машини, а також фармацевтичну продукцію.

Чи вплинув на двосторонні відносини візит президента України до Аргентини?

Безсумнівно! Візит президента України Володимира Зеленського до Аргентинської Республіки 10 грудня 2023 року надав суттєвого поштовху розвитку двосторонньої співпраці з офіційним Буенос-Айресом практично в усіх сферах взаємодії. Це відкрило нову сторінку у відносинах між країнами.

Протягом поточного року очікується ціла низка візитів українських високопосадовців до Аргентинської Республіки з метою подальшого розвитку досягнутих домовленостей. Працюємо також над організацією відвідання нашої держави новим аргентинським керівництвом.

Що, окрім відстаней, стримує наші відносини та торгівлю?

На жаль, триваюча війна РФ проти України і спричинені нею порушення сталих логістичних ланцюгів постачання продовжують негативно впливати на обсяги експорту. До цього слід додати складну соціально-економічну ситуацію в Аргентині, яка за індексом споживчих цін (211,4%) за результатами 2023 року опинилася на першому місці в світі.

Девальвація аргентинського песо у понад 2,2 рази наприкінці минулого року, у рамках реалізації одного з елементів амбітної програми "шокових" реформ нового уряду країни, призвела до суттєвого подорожчання товарів – щонайменше у 3 рази, що, серед іншого, значно зменшило внутрішній попит на імпортну продукцію.

Тим не менш, Аргентина залишається у переліку найбільших економік світу та є учасником МЕРКОСУР. Чи може вона стати лобістом чи "адвокатом" України на континенті, як Польща чи Велика Британія в Європі?

Аргентина, у перспективі, дійсно може стати свого роду "дверима" України у МЕРКОСУР. Особливо, після нашої перемоги над російським агресором та по мірі успішного втілення запропонованих урядом Хав'єра Мілея амбітних реформ.

Крім того, проукраїнська позиція нового уряду Аргентини, безсумнівно, сприятиме розширенню кола друзів нашої держави на всьому південноамериканському континенті.

Необхідно поглиблювати двосторонню торговельно-економічну співпрацю та наповнювати її конкретним змістом.

Чого для цього не вистачає?

Потребує активізації робота Спільної українсько-аргентинської міжурядової Комісії з торговельно-економічного співробітництва. Маємо докласти спільних зусиль для проведення у другому півріччі 2024 року чергового – вже шостого – засідання цього важливого міжурядового органу разом із двостороннім бізнес-форумом. Вже досягнуто попередньої домовленості про його організацію між Торгово-промисловою палатою України й Аргентинською палатою торгівлі та послуг (САС).

Вагомим інструментом просування українських товарів та послуг є міжнародна платформа економічної дипломатії "Nazovni". Вона допомагає у пошуку місцевих бізнес-партнерів українським експортерам, що висловлюють зацікавленість у просуванні широкого кола товарів. Це кондитерські вироби і спиртні напої, промислове обладнання і транспортні засоби, засоби стимулювання росту сільськогосподарських рослин, сукні та інше. А також програмні рішення з електронних державних аукціонів та управління громадським транспортом тощо.

Серед іншого, вітчизняним підприємствам надаються інформація про потенційних контрагентів, основні торговельні мережі, профільні міжнародні виставково-ярмаркові заходи і підприємницькі організації.

Також українському бізнесу доступні механізми та ресурси тендерних закупівель, валютно-фінансові вимоги, у тому числі в частині термінів здійснення місцевими імпортерами розрахунків за поставлену продукцію, а також рекомендації щодо співпраці.

А як щодо більш "важких" галузей - промисловість, машинобудування?

Україна пропонує Аргентині співробітництво в галузі сільськогосподарського машинобудування, харчової, хімічної, нафтохімічної, гірничодобувної, фармацевтичної промисловості. Також існують перспективи співпраці у металургійній, аерокосмічній, військово-технічній сферах.

Українські підприємства зацікавлені брати участь в реалізації проєктів із розбудови залізничної інфраструктури Аргентини, розробки її нафтогазових родовищ, розвитку морської та річкової логістики, відновлювальної енергетики, інформаційних технологій тощо.

Окремо варто відзначити перспективи участі українських компаній у реконструкції об’єктів гідроенергетики Аргентини та інших країн Латинської Америки, на яких протягом багатьох десятків років успішно працює українське енергетичне обладнання.

Йдеться, передусім, про долучення України до реалізації другого та третього етапів масштабного проєкту модернізації бінаціонального аргентинсько-уругвайського гідроенергетичного комплексу "Сальто Гранде".

Чи готова до співпраці аргентинська сторона?

Аргентина з інтересом ставиться до наших пропозицій.

Існують перспективи взаємодії у банківсько-фінансовому секторі та на фондових ринках. Є очікування щодо активізації співробітництва у будівництві, збільшенні обсягів взаємної торгівлі та інвестицій, розширенні номенклатури товарів з високим рівнем доданої вартості.

Аргентинська сторона готова сприяти участі українських компаній у профільних міжнародних виставках та ярмарках в Аргентині, організації демонстраційних поличок з товарами вітчизняного виробництва, а також їх розміщенню у провідних мережах супермаркетів країни для ознайомлення місцевих компаній та споживачів.

Зі своєї сторони, аргентинські компанії мають можливість долучитися до відновлення інфраструктури та повоєнної відбудови України, реалізації інвестиційних проєктів у сільському господарстві. Зокрема – постачання обладнання та трансферу технологій прямого посіву зерна, його зберігання, а також до спільних ініціатив із забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Чи підтримує Аргентина українців під час війни і як саме?

Звісно підтримує, практично з самого початку широкомасштабної війни. Попри відстань у 13 тисяч кілометрів між нашими країни, на сьогодні Аргентина займає лідируючі позиції серед країн Латинської Америки у сфері гуманітарної допомоги.

За сприяння уряду Аргентини, української діаспори, єврейської спільноти, місцевих підприємств, організацій та звичайних громадян, вже відправлено 16 партій гуманітарних вантажів для України загальною вагою понад 142 тонн. Це одяг, товари першої необхідності, засоби для лікування та реабілітації, дезінфекції та очищення води, медикаменти та товари медичного призначення, продукти харчування довготривалого вжитку тощо.

Варто спрямувати слова окремої вдячності Аргентинському агентству міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги "Білі шоломи" при МЗС Аргентини, Українській Центральній Репрезентації в Аргентині та її організаціям-членам, Українському культурному товариству "Просвіта". А також персонально аргентинському підприємцю, меценату і пілоту Енріке Піньєйро, який з березня 2022 року на власному літаку забезпечує благодійні трансатлантичні перевезення гуманітарної допомоги для України.

Ви згадали українську діаспору. Наскільки вона є великою?

Українська діаспора в Аргентині є другою за чисельністю в Латинській Америці та сьомою в світі, налічуючи, за різними оцінками, до 500 тисяч етнічних українців. За час повномасштабного російського вторгнення до Аргентини прибули ще близько 500 наших співвітчизників.

Основна частина української громади мешкає у столиці і провінціях Буенос-Айрес та Місьйонес. Місцями компактного проживання українців є також провінції Чако, Кордоба, Мендоса, Формоса, Ріо-Негро та Коррієнтес.

Еміграційний рух наших співвітчизників до цієї країни розпочався наприкінці дев’ятнадцятого століття і відбувався у чотири "хвилі" еміграції: перша – з 1897 року до 1914 року, друга – з 1922 до 1939, третя – з 1946 до 1951 і четверта – з 1993 до 2002 року.

Наша діаспора крізь роки зберегла свою українську ідентичність, культуру, мову і традиції, заснувала недільні школи та культурні центри, звела та відкрила низку українських церков і храмів.

Чи зберігають зв’язок з Україною під час війни нащадки наших співвітчизників у Аргентині?

Українська громада бере активну участь у зборі та доправленні гуманітарної допомоги в Україну, долучається до проведення тематичних круглих столів, конференцій та дискусій з української тематики. Крім того, організовує марші за свободу, пікетує російське посольство у Буенос-Айресі та концерти російських виконавців.

Андрій Попов

Андрій Попов