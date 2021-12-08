Байден vs Путін. Які висновки має зробити Україна після зустрічі президентів США та РФ

Кремль, своїми неадекватними діями на кордонах з Європою – брязканням зброєю навколо України та мігрантською кризою біля Польщі та Литви - дотиснув США на зустріч президентів (в форматі відеоконференції). УНІАН запитав політологів, чи справдилися очікування від цього діалогу, та до чого варто готуватись Україні.

Відеоконференція Джо Байдена з Володимиром Путіним розпочалася о 17:00 за київським часом та тривала понад дві години. Як і очікувалось, у Кремлі всіляко намагались продемонструвати свою "перемогу" - мовляв, дивіться, громадяни, ми не на геополітичному узбіччі, а президент Володимир Путін вдруге за півроку зустрічається з очільником США Джо Байденом.

Тож не дивно, що на офіційному сайті Кремля у перші ж хвилини відеоконференції було оприлюднене фото "стола Путіна": російський президент сидить за столом, через стіл монітор з Байденом.

Після цього низка російських ЗМІ оприлюднила 20 секунд відео з початку зустрічі. "Радий бачити вас знову. На жаль, минулого разу нам не вдалося побачитись на G20, сподіваюся, наступного разу ми зустрінемося особисто", — відповів Байден на коротке вітання Путіна.

Решта розмови пройшла у закритому режимі.

"Друга зустріч президентів США та Росії лише за півроку (влітку вони вже вели перемовини у Женеві, - УНІАН) — результат шантажу, який останні місяці чинить країна-агресор, накопичуючи війська біля кордону України", - вважає голова комітету Верховної Ради Олександр Мережко.

Нової зустрічі лідерів так скоро ніхто не очікував. Та Байден був змушений зустрітись.

Дипломатичний шлях США

У планах США було лише пожурити Путіна та пригрозити пакетом санкцій за накопичення зброї біля українських кордонів України. Однак мова не про жорсткий діалог, а дипломатичний шлях. Саме про це напередодні зустрічі йшлося в повідомленні Білого дому: "Ми вже бачили цей російський сценарій раніше, у 2014 році, коли Росія востаннє вторглася в Україну. Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, намагаючись зобразити Україну як агресора, та використати це, щоб виправдати те, що було наперед спланованим військовим наступом. Очевидно, президент Байден пояснить, що у випадку, якщо Росія вирішить діяти, будуть дуже серйозні витрати, але він також пояснить, що є ефективний шлях уперед у дипломатії".

Чергова спроба США м’яко та дипломатично домовитись з Росією зрозуміла. Адже, окрім України, США хвилюють й інші теми, які, як говорилося у повідомленні Білого дому, мають "вирішальне значення для національної безпеки Америки". Зокрема, Байден не міг не торкнутись стратегічного питання ядерної стабільності, а також питань з кібербезпекою.

Занепокоєність та санкції

Після завершення зустрічі, в Білому домі підтвердили, що Росію сповістили про плани застосувати нові економічні санкції та рішучу відповідь США на можливе вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку стурбованість США і європейських союзників ескалацією сил Росії навколо України і дав зрозуміти, що США і наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації", — повідомили в Білому домі ввечері 7 грудня.

Загалом, на думку експертів, тези, озвучені за день до відеоколу та після нього, були суперечливими. З одного боку, йшлось про те, що США та європейські партнери обговорили необхідність рішучого реагування на агресію в Україні. Американські ЗМІ, посилаючись на впливові джерела, навіть писали про те, що в США дійсно розглядають можливості економічного впливу на РФ. Наприклад, шляхом відключення міжнародної банківської платіжної системи переказів SWIFT.

Як розповіла УНІАН голова Інституту Демократії та Розвитку "PolitA" Катерина Одарченко, відключення Росії від цієї системи означало б фактичне зупинення банківських операцій в Росії.

"Однак я не думаю, що це може відбутися. Не думаю, що санкції будуть такими жорсткими, щоб таку велику країну відключити від SWIFT чи впроваджувати потужні торгові ембарго. А от економічні санкції, які впроваджені щодо оточення Путіна, спрацюють. В цілому, вони є критичними для цих осіб. Безумовно, Путін орієнтований на підтримку олігархічних груп. Тому, думаю, введення персональних санкцій — реалістична історія", — вважає експертка.

З іншого боку - санкції та рішучі дії Путіну обіцяють лише в разі військового наступу на Україну. Але чи зможуть такі "погрози" зупинити агресора? Є великі сумніви.

"Річ у тім, що санкції при’вязали до умови - якщо буде повномасштабне вторгнення в Україну, — коментує УНІАН експертка Юлія Осмоловська. — Тобто, якщо за фактом цього не буде, санкцій не слід очікувати".

Експерти впевнені, що США у перемовинах з Путіним мають займати більш рішучу позицію. Хоча б з огляду на те, що мають набагато сильніші важелі впливу на світову економіку, аніж Росія. І якщо США та інші країни-члени НАТО дійсно захотять ізолювати РФ та змусити її зупинитись, вони можуть зробити це досить швидко.

"Путін намагається підвищувати ставки у цій грі. Але було б дивно, якщо він не передбачає, які можуть бути нищівні наслідки у разі застосування США усього арсеналу, усіх важелів впливу. Адже російська еліта РФ економічно залежна від США, Європейського союзу та Великої Британії, де розташовані їх банківські рахунки. Тому Захід має всі інструменти, щоб завдати удару по російській еліті", — зазначає голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Червоні лінії" Путіна

Якщо Білий дім за результатами зустрічі обмежився сухою заявою про глибоке занепокоєння та недопустимість ескалації, у Кремлі звітували про суцільні перемоги.

Мовляв, на будь-які тези, озвучені Байденом, у Путіна були зауваження. Зокрема, зважаючи на те, що, за інформацією РФ, серед тем відеоконференції переважала українська тематика, Москва вчергове тиснула на "невиконання" Києвом мінських домовленостей. А те, що Україна захищає свої території, Путін навіть назвав "деструктивною лінією Києва" та висловив "серйозне занепокоєння щодо провокаційних дій Києва проти Донбасу".

В РФ також нагадали (про це Путін говорив і до відеозустрічі з Байденом), що головна вимога – Україні не місце в НАТО. Причому, Росія в цьому питанні вимагає юридичних гарантій.

"Впевнений, що Байден не піде на поводу цього шантажу. Путін вже відкрив свої карти, що намагається зв'язати США обіцянкою про недопуск України до НАТО. Але це неможливо, адже США вже неодноразово заявляли про підтримку членства України в НАТО. Ще на Бухареському саміті Україна отримала обіцянку, що врешті-решт вступить до Альянсу. По-перше, це справа самої України. По-друге, США також не можуть вирішити це питання замість України", — вважає Мережко.

Розрахунок на власні сили

В МЗС України великого успіху для нашої країни після відеоконференції Байдена з Путіним не очікували. Але, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, російський президент все ж повинен був почути чіткі сигнали: "Проривів я б не очікував. Президент Путін почує дуже чіткі сигнали від президента Байдена, що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави".

"Я б назвала результати цієї зустрічі "конструктивна невизначеність", - розповіла УНІАН директор Інститут Східної безпеки Юлія Осмоловська.

Але, на її думку, позитивний момент полягає у тому, що Байден говорив не лише від себе. Його позиція – консолідована з європейськими партнерами.

А от на думку політолога-міжнародника Максима Ялі, будь-які поступки на спроби мирних перемовин Кремль сприймає лише як слабкість. "Якщо апетити Кремля не будуть задоволені, Путін буде підвищувати ставки. Цілком ймовірно, що ми, по-перше, побачимо загострення на лінії зіткнення. Крім того, якщо послухати ручного пса Путіна Олександра Лукашенка, вже скоро біля наших кордонів будуть проходити спільні білорусько-російські навчання. Тобто, брязкати зброєю вони мають намір знову. По-друге, ми побачимо нову хвилю міграційної кризи, яка ще не завершена. Вона може перейти на новий рівень", — розповів він УНІАН.

Насправді з сухих повідомлень з Білого дому, можна зробити висновок, що більшість того, що обговорювалось Байденом і Путіним дві години, не можна просто так винести на публіку. Про що говорили, американський президент днями має намір розповісти європейським партнерам та президенту України Володимиру Зеленському.

Однак, за словами експерта-міжнародника Ілії Куси, вже зараз можна зробити кілька висновків. По-перше, Європа та США готові до прагматичного діалогу з Росією.

По-друге, сама Росія задоволена самим фактом активізації діалогу з Заходом (в майбутньому Кремль має дві тактичні цілі, які просуватиме надалі - схилити Вашингтон до спільного тиску на Україну щодо імплементації Мінських угод та добитися від Байдена хоча б визнання та прийняття "червоних ліній" - недопущення розширення НАТО на схід та включення до Альянсу України). Та й взагалі РФ зацікавлена домогтися свого визнання як сильного рівноцінного гравця на світовій арені.

По-третє, порядок денний американсько-російського діалогу набагато ширший, ніж нам здається. Мова йде й про ядерне нерозповсюдження (в контексті Ірану), і про протистояння з Китаєм, і про кібербезпеку.

В цьому сенсі позиції Україні стосовно теми переговорів доволі слабкі. І зовсім не факт, що нас влаштує те, що Байден озвучить Зеленському.

Тому, на переконання експертів, вже зараз Україні варто подумати про альтернативи мінську (не лише на словах) та про альтернативи політики безпеки, основаної на вірі у НАТО. Як би це банально не звучало, але доля України залежить від самої України.

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