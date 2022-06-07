Проти такого рішення ще на початку травня проголосував болгарський парламент.

Болгарія не збирається постачати Україні озброєння для захисту від Російської Федерації. Проти цього рішення виступив парламент, і країна буде його дотримуватися. В інших сферах Болгарія планує продовжувати підтримувати Україну.

Як передає портал The Sofia Globe, таку заяву зробив болгарський прем'єр-міністр Кирил Петков у розмові з журналістами.

У неділю, 6 червня, посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до МЗС офіційну ноту з проханням надати нашій країні зброю, зокрема, техніку радянських часів. Саме тому журналісти поставили прем'єр-міністру питання щодо потенційних поставок.

Петков у відповіді послався на рішення болгарського парламенту не постачати зброю Україні. Його прийняли на початку травня, і з тих пір нічого не змінилося.

"Я не думаю, що потрібно відкривати цю тему кожні два тижні", — підсумував Петков розмову про відправку озброєння.

Однак в іншому Болгарія планує підтримувати Україну, як робила це раніше.

"Я думаю про те, що ми зробили до цього моменту для України, на рівні підтримки біженців, на рівні коштів, які ми вклали до цих пір в гуманітарну допомогу, що ми відремонтуємо їх техніку, яку не можна відремонтувати в іншому місці — ми зробимо це в Болгарії. Ми підтримуємо всі заходи, коли мова йде про санкції проти Росії. Я думаю, що болгарська держава зробила достатньо в цьому напрямку, і ми будемо продовжувати підтримувати їх [українців]", — заявив Петков.

Нагадаємо, наприкінці квітня прем'єр-міністр Болгарії відвідав Київ. Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі з Петковим вдалося домовитися про ремонт пошкодженої техніки українських захисників. А до поїздки прем'єра в Київ проти поставок Україні озброєння висловився президент Болгарії Румен Радев.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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