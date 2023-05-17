Секретар РНБО підкреслив, що для припинення війни Росія має перестати вбивати укранців і звільнити захоплені території.

Найкращим методом дипломатії у відносинах з Росією є зброя, адже іншої мови, окрім сили, росіяни не розуміють.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він наголосив, що для припинення війни Росія має перестати вбивати укранців і звільнити захоплені території.

"Хочу нагадати окремим міжнародним політичним діячам: у відносинах з Москвою зброя є найкращим методом дипломатичного спілкування. Ніякої іншої мови злочинне угрупування вбивць і ґвалтівників не розуміє. Хочете припинення війни – закликайте спочатку Росію скласти зброю і піти з території України. Це про Справедливість!", - заявив Данілов.

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Мирні ініціативи щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2023 року Китай представив свій "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Ініціатива Пекіна, котра складається з 12 пунктів, більше спрямований на заморожування ситуації, адже, наприклад, не містить вимог щодо виведення російських військ з нашої території.

Також з ідеями щодо "миру" виступав президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Він вважає, що президенту України Володимиру Зеленському заради досягнення миру слід поступитися Кримом. І захотів "для встановлення миру" створити групу країн, які не залучені до російсько-української війни, на зразок G20.

Натомість віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель порадив Китаю і Бразилії, які пропонують "мирні плани" для України, спершу побачити наслідки війни на власні очі.

А нещодавно президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що держави Африки запропонували нову ініціативу, щоб завершити війну РФ проти України. За його словами, у посередницьких зусиллях візьмуть участь ПАР, Єгипет, Республіка Конго, Уганда, Сенегал та Замбія.

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