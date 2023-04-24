Він вважає, що спершу необхідно побачити російську агресію очима українців.

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель порадив тим, хто пропонує так звані мирні плани для України, для початку побачити своїми очима наслідки війни.

Після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі представник Євросоюзу згадав про пропозиції, які висунула влада Китайської Народної Республіки і президент Бразилії Лула Да Сілва, покликаних завершити війну в Україні.

"Нещодавно деякі ідеї були висунуті Китаєм, а також Бразилією. Для заслуговуючих довіри, чесних мирних зусиль потрібно поговорити з Києвом і поїхати туди, щоб побачити агресію очима тих, кого бомбили", - сказав Боррель.

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Мирні плани Китаю і Бразилії: що відомо

Як відомо, на початку 2023 року КНР опублікував документ, який багато хто прозвав "мирним планом" щодо врегулювання війни в Україні. Він складається з 12 пунктів, серед яких немає згадок про те, що війну почала Росія.

Взимку президент Володимир Зеленський сказав, що китайській стороні передали, що вони хотіли б провести зустріч. Сполучені Штати Америки також закликали Китай вислухати сторону України в цьому конфлікті.

У березні лідер Китаю відвідав Москву і зустрівся з Путіним, після цього він назвав позицію КНР щодо врегулювання війни "об'єктивною і неупередженою".

Нещодавно президент Бразилії Лула да Сілва запропонував українській стороні відмовитися від Криму. Після цього стало відомо про його плани зібрати групу країн для встановлення миру. Також бразильський лідер звинуватив США у "заохоченні" війни в Україні.

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