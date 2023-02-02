Затримано злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові.

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з СБУ в ході спецоперації затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військових ЗСУ.

Як йдеться у повідомленні ДБР, махінації з продуктами харчування найпоширеніші, оскільки в цих випадках "найпростіше "сховати кінці в воду" – продукти можна "списати", "з’їсти на папері" тощо".

Як повідомили в ДБР, їм вдалося виявити фірму, яка серед іншого постачала для Міноборони яйця за завищеними цінами. "До фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" – начебто їх спожили солдати", - розповіли деталі в ДБР.

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В результаті, затримано злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи наразі ставноить понад 4,6 млн грн. Незаконні прибутки зловмисники ділили між собою. У ході обшуків в учасників злочину вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад мільйон гривень готівкою.

На цей час затриманим особам готуються повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

При цьому, за даними Офісу Генпрокурора, всі п’ять членів групи були службовцями військової частини. Саме вони підробляли фінансово-господарські документи про отримання продуктів на склад.

Скандал із закупівлями в Міноборони

21 січня видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами. Зокрема, Міноборони підписало угоду на 13 млрд грн з компанією зі статутним капіталом в тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку". Наприклад, стало відомо, що яйця Міноборони продавали по 17 грн за штуку.

23 січня міністр оборони Олексій Резніков спростував заяву про те, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

Проте вже 24 січня заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов написав заяву про звільнення. А НАБУ почало розслідування щодо закупівлі продовольства для військовослужбовців за завищеними цінами.

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