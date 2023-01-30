В Україні можуть створити окремий розділ у системі Prozorro, щоб забезпечити закупівлі для військових потреб.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам розробити оновлену систему закупівель для армії із оприлюдненням цін на продукти й товари.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram. "Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони. Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії", - зазначив він.

Чиновник додав, що обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари. Для реалізації цього завдання Шмигаль ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки.

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За словами прем'єра, група розгляне питання можливості створення окремого розділу в системі Prozorro для військових потреб.

Закупівлі для армії - що відомо про резонансний скандал

Як повідомляв УНІАН, 21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ.

Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст.191 Кримінального Кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також після скандалу було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Нині харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.

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