Було проведено незалежні експертизи, які показали, що бронежилети не можуть нормально захистити українських військових.

Колишній посадовець Міноборони організував закупівлю неякісних бронежилетів та забезпечував ними підрозділи Збройних сил України. Йдеться про екс-виконувача обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Як повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора, екс-посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

"За даними слідства, підозрюваний організовував закупівлю неякісних бронежилетів та забезпечував ними підрозділи ЗСУ. В результаті таких дій державному бюджету завдано понад 100 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

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Після проведення кількох незалежних експертиз було встановлено, що закуплена амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів, тож вони не можуть захистити військових. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Ім'я чиновника Міноборони, який закупив неякісні бронежилети

1 лютого раніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора повідомив про підозру екс-заступнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.

Як повідомляла "Українська правда" з посиланням на джерело у правоохоронних органах, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами.

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