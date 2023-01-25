Міністр оборони України Олексій Резніков підтримує ініціативу, щоб зробити частину оборонних закупівель відкритими. Про це він написав у Facebook, розповідаючи про свої зустрічі з депутатами на засіданнях двох парламентських комітетів, де йшлося про можливі зловживання при закупівлі послуг харчування для Збройних сил України.
"Цей підхід повністю відповідає моєму баченню", - зазначив він. При цьому міністр додав, що спільно з комітетами буде знайдено формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже "чутливу інформацію про ЗСУ".
Резніков вважає медіа та громадські організації, які викривають корупцію, союзниками Міноборони. "Я можу не погоджуватися з висновками чи трактовками окремих журналістів, але їхню роботу я поважаю. При цьому є абсолютно неприпустимим, щоб у публічному просторі вільно поширювалися документи оборонного відомства. Але це питання насамперед до посадових осіб Міноборони та ЗСУ", - сказав він.
Резніков наголосив, що звертався до СБУ не з приводу діяльності журналістів, а з приводу витоку інформації з міністерства.
Очільник Міноборони зазначив, що вже впроваджено натівську логістичну програму Logfas та розроблене західними партнерами ПЗ "Коровай" для формування у прозорий спосіб потреб Збройних сил України. За його словами, важливо, щоб був високий рівень довіри з партнерами України, бо від цього залежить, в тому числі, постачання зброї та загальна стійкість нашої оборони.
Коментуючи інформацію в ЗМІ щодо закупівельних цін для армії, Резніков зазначив, що "яєць по 17 грн за штуку в контрактах Міноборони не існує". "За такою ціною закупівлі не здійснювалися і не планувалися", - додав він.
Міністр повідомив, що розповів народним депутатам про угоди з постачальниками та "помилки у цих документах, які були знайдені наприкінці грудня". "Внаслідок чого було розпочато детальну перевірку, а самі угоди не були зареєстровані у Держказначействі. Тобто юридична процедура за ними була зупинена", - додав він.
Резніков зазначив, що одночасно наприкінці грудня було відсторонено, а у січні - звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького.
Міністр повідомив, що для уточнення окремих цінових параметрів в угодах замовлено експертизу Спеціалізованого державного інституту Міністерства юстиції України. "Протягом цього тижня ми плануємо зареєструвати уточнені угоди у Державному казначействі", - додав він.
Резніков розповів, що зараз у системі каталогу для харчування в армії є вибір із 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3 500 калорій на добу. "Це одночасно і крок вперед, і нові ризики. Адже тільки курятини у каталозі 7 найменувань, що передбачає різні ціни", - додав він.
Резніков розповів, що кількість скарг на якість харчування незначна, хіба що "на відсутність деяких екзотичних фруктів".
Міністр зазначив, що першим викликом у сфері забезпечення харчування ЗСУ була ліквідація монополії. "Це завдання вирішене, незважаючи на опір. Якщо у 2021 році багатомільярдний ринок харчування військовослужбовців ЗСУ де-факто контролювала одна компанія, то у 2022 році постачальників вже було шість. На 2023 рік з 14 компаній, з якими велися перемовини, укладено контракти з 8. Це робить систему забезпечення ЗСУ більш стійкою", - сказав він.
Скандал з закупівлею харчів для ЗСУ - що відомо
21 січня "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тис. грн, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".
Видання стверджувало, що має в розпорядженні угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.
23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ. Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.
Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст.191 Кримінального Кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.
Нині харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.