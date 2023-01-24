Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов попрохав про звільнення з посади на тлі звинувачень із закупівлями продуктів для Збройних сил України.

"Міністр оборони України сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України", - повідомили у Міноборони.

Зокрема, Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, "попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування".

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"Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, Міноборони вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань.

Скандал в Міноборони

Як повідомляло видання "Дзеркало тижня", Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів із компанією зі статутним капіталом у тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку".

Як повідомляв УНІАН, НАБУ ще до розголосу в ЗМІ розпочало розслідування про закупівлю продовольства для військовослужбовців за завищеними цінами.

Пізніше, 23 січня, міністр оборони України Олексій Резніков спростував, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

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