Джонсон став першим почесним громадянином міста - підданим Великобританії з 1862 року.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси.

Про це повідомляє прес-служба міськради Одеси з посиланням на мера Геннадія Труханова.

Труханов підписав розпорядження про нагородження Джонсона почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

Як зазначається, таким чином Джонсон автоматично отримує звання почесного громадянина Одеси.

Труханов підкреслив, що Джонсон став першим почесним громадянином міста – підданим Великобританії, за весь час існування нагороди – з 1862 року.

Війна в Україні та позиція Джонсона:

25 червня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може стикнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

26 червня з'явилася інформація про те, що Джонсон має намір організувати зустріч Зеленського з королевою Єлизаветою II.

26 червня 2022 року Джонсон заявив про те, що "натисне" на кілька країн, щоб допомогти Україні зі зброєю.

29 червня 2022 року Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна" ізгоєм", але закликав партнерів G20 не бойкотувати саміт, якщо глава Кремля туди все-таки приїде.

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