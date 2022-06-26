Уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України британський прем'єр Борис Джонсон заявив про те, що має намір закликати Францію і Німеччину надати більше військової підтримки Україні.

Для цієї мети Джонсон має намір використатисаміти G7 і НАТО. Про це повідомляє Independent.

Прем'єр-міністр кине виклик колегам-лідерам, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

Уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій, щоб розвіяти побоювання, що до осені фінансування може закінчитися.

Війна в Україні та позиція Джонсона:

25 червня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

26 червня з'явилася інформація про те, що Джонсон має намір організувати зустріч Зеленського з королевою Єлизаветою II.

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