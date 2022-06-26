На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту Зеленському візит до Великої Британії.
Візит може відбутися в жовтні. Про це повідомляє The Sunday Times.
Як пише видання, Джонсон має намір запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включаючи аудієнцію з королевою Єлизаветою II.
Візит має збігтися з участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.
Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею.
Війна в Україні та позиція Джонсона:
25 червня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.
Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".
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