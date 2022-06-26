Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту Зеленському візит до Великої Британії.

Візит може відбутися в жовтні. Про це повідомляє The Sunday Times.

Як пише видання, Джонсон має намір запропонувати Зеленському повноцінний державний візит до Британії, включаючи аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

Візит має збігтися з участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі в жовтні.

Штаб-квартира консервативної кампанії схвалила цю ідею.

Війна в Україні та позиція Джонсона:

25 червня 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що питання підтримки України серед принципових питань, які б він розглядав як причину ймовірної відставки.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив побоювання, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечні для міжнародної безпеки та стануть "довгостроковою економічною катастрофою".

Вас також можуть зацікавити новини: