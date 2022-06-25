Джонсон побоюється, що Україну змусять укласти "поганий мир".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіткнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі.

Про це повідомляє Reuters. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск буде рости, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Раніше британська розвідка повідомляла про наміри Росії перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Прем’єр Британії Борис Джонсон також заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів. Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".

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