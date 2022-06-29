Однак британський прем'єр зазначив, що буде дуже здивований, якщо Путін приїде на саміт "Великої двадцятки".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна "ізгоєм", але закликав партнерів G20 не бойкотувати саміт, якщо очільник Кремля туди все таки приїде.

Про це повідомляє Bloomberg.

При цьому британський прем'єр зазначив, що буде дуже здивований, якщо Путін приїде на саміт "Великої двадцятки", що запланований на листопад цього року.

"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - припустив Джонсон.

Він пояснив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю.

"Якщо ви залишаєте щось на кшталт G-20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.

Президент Індонезії Джоко Відодо, чия країна головує у групі, запросив на зустріч G20 і Путіна, і президента України Володимира Зеленського. У Кремлі вже відреагували на заяву та повідомили, що Путін отримав запрошення і відповів на нього позитивно.

Тим часом італійський прем'єр Маріо Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Литви Гітанас Науседа анонсував, що наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі і висловив сподівання на участь в ньому Зеленського.

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