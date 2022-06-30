Джонсон вважає, що Україна може звільнити тимчасово окуповані Росією території до кінця року.

У влади України є реалістичний план, який може змінити хід повномасштабної війни з Росією і про який вони повідомили партнерам.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час брифінгу після саміту НАТО в Мадриді в четвер, 30 червня, відповідаючи на питання журналістів щодо планів президента Володимира Зеленського перемогти вже в цьому році.

Джонсон вважає, що Україна дійсно може звільнити тимчасово окуповані РФ території до кінця 2022 року.

"Я їздив в Україну перед тим, як почалася низка цих самітів, саме для того, щоб зрозуміти, яке бачення Зеленського та української влади. І вони дійсно бачать шлях, як змінити динаміку війни в цьому році, в найближчі місяці... І тому зараз важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоб Україна вистояла", - сказав прем'єр Великобританії.

Джонсон погодився з необхідністю поставляти в Україну нове озброєння.

"З цим пов'язані поставки в Україну РСЗВ, які мають особливе значення" - додав він, зазначивши, що українські війська дуже ефективно їх використовують на фронті.

"Ми вважаємо, що Україна здатна відкинути Росію на позиції, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це саме той результат, якого, як каже Зеленський, він планує досягти", - додав прем'єр.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку червня Путін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що постачання Заходом зброї в Україну може "затягнути збройний конфлікт", а Росія нібито зробить відповідні висновки, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті лідерів G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

Після чого спікер президента РФ Дмитро Пєсков 28 червня цинічно заявив, що війна в Україні закінчиться, якщо в Києві віддадуть наказ про складання зброї і капітулюють.

На що в Офісі президента України заявили, що Росія дійсно може завершити війну в Україні у будь-який момент, якщо її керівництво раптом стане адекватним.

Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

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