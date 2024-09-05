Рада звільнила Верещук з посади міністра реінтеграції: кого призначать замість неї

Вчора, 4 вересня, Раді не вдалося звільнити Верещук.

Верховна Рада України підтримала відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірину Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - написав він.

За дане рішення проголосувало 255 народних депутатів України.

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"На своє звільнення Ірина Верещук прийшла. Колеги зустріли оплесками", - написав Железняк.

Нагадаємо, вчора Рада не змогла набрати достатньо голосів для звільнення Верещук. Тоді за її звільнення проголосували 214 депутатів. Як пояснював народний депутат України Павло Фролов (фракція "Слуга народу"), більшість членів ТСК захисту прав ВПО не голосували за цю відставку через те, що у звʼязку зі звільненням планувалось ліквідувати Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передавши ці функції новоствореному міністерству регіонального розвитку.

Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 вересня, Ірина Верещук повідомила про те, що написала заяву про відставку. Цю посаду вона займала з листопада 2021 року. За інформацією від народних депутатів, найбільш ймовірно, що Мінреінтеграції може очолити заступник керіівника Офісу президента Олексій Кулеба.

4 вересня Рада проголосувала також за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України, а також Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, прийнявши його відставку.

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