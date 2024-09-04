Рада звільнила міністра захисту довкілля та природних ресурсів Стрільця

Руслан Стрілець сам написав заяву про відставку.

Верховна Рада України проголосувала за відставку Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за дане рішення проголосувало 244 народних депутати України.

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Як повідомляв УНІАН, 3 вересня спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку відразу трьох міністрів. Зокрема, тоді подав заяву про відставку міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Ранше Рада проголосувала за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції та Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ. Також звільнено Ольгу Стефанішину з посади віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, водночас депутати прогнозують, що її можуть призначити міністром юстиції замість Малюськи.

Руслан Стрілець - хто він такий

Народився Стрілець Руслан Олександрович 30 червня 1984 року в місті Дніпро. З 2007 по 2019 рік обіймав керівні посади у Дніпропетровській ОДА.

3 листопада 2021 року був призначений виконувачем обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. 14 квітня 2022 року його призначили міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

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