Мер Черкас Анатолій Бондаренко: Я змушений був виступити проти центральної влади, щоб вона почула регіони. Тільки після цього Уряд прийняв послаблення карантину. Але так не повинно бути

Якщо очільники міст-мегаполісів доволі відомі всій Україні, мери менших міст, навіть міст-обласних центрів, більше цікаві на місцевому рівні. Але нещодавно ви стали всеукраїнською «знаменитістю», адже, всупереч «генеральній лінії» влади щодо карантинних заходів через COVID-19, ви послабили карантин. Втім, вже за місяць це ж зробила і центральна влада. А що сталося з кримінальним провадженням щодо вашого рішення?

З цього приводу мене один раз викликали на допит, а потім і його скасували. Після цього жодного разу на допити нікого не викликали.

Правда, близько чотирьох десятків працівників Державної аудиторської служби з міста Києва приїхали перевіряти Черкаську міську раду. І мені здається дивним, що виключно після початку протистояння президента з містом Черкас було застосовано методи, яких ми не бачили вже давно. Певно, таким чином проводилися перевірки хіба за Януковича. Сорок осіб, замість того, щоб перевіряти, наприклад, Енергоатом, чи Укроборонпром, або ж крадіжки в інших сферах, приїхали перевіряти, наприклад, наших тролейбусників, дорожників, медиків…

Аудитори перебувають в Черкасах вже місяць. На цей час їх потрібно розквартирувати за державний кошт, платити їм чималу зарплатню… а все, що вони знайшли за місяць – декілька порушень.

Яких саме?

Те, що ми фінансували державні органи у попередні роки. Мова йде про те, що міськрада допомогла побудувати новий міський інформаційно-ресурсний центр спільно з поліцією. Або те, що ми фінансували пожежників… Це, виявляється, порушення.

Мені здається, це банальне зведення рахунків з міським головою, який першим наважився сказати, що дії Уряду недолугі, що далі так продовжуватись не може, тому що ляже економіка.

Назву вам тільки одну цифру – навесні, за два місяці жорсткого карантину, від коронавіруса на Черкащині померло 17 осіб. А від всіх інших хвороб померло близько 5 тисяч осіб.

Як ви гадаєте, чому ваші дії викликали обурення не прем’єра, а президента? Як результат, вашу непокору назвали хіба що не особистим протистоянням з Зеленським…

Це для мене є таємницею. Але те оточення, яке зараз є біля президента, має низький рівень знань. Оточення підводить президента. Я не бачу дій Уряду з питань подолання карантину. Їх просто немає. Я не бачу, яку компенсацію отримав простий громадянин, підприємець, громада Черкас. Ми просто повинні були виконувати антиконституційні постанови Кабінету міністрів, але ці постанови, впевнений, будуть скасовані в Конституційному суді.

Після того, як Володимир Зеленський назвав вас «бандитом», ви подали на президента до суду за приниження честі та гідності. Як просувається справа?

Було призначено перше судове засідання. Коли ми прибули на нього, суддя сказала, що суд не повідомив президента, тому що Уряд позбавив суди фінансування і у суду просто немає за що купити конвертів та марок. Ми дали судді відвід, але вона його не задовольнила. Наступне судове засідання призначене на 18 серпня.

Взагалі, вся ця історія – ще один доказ того, що президента оточують некомпетентні люди, які спонукають його на конфлікти, протистояння з міськими головами, на протистояння з громадами. І це не моя думка, це думка всіх жителів міста Черкаси.

Ви говорили, що послабили карантин без координації з Кабміном через те, що і в інших питаннях ніякої ефективної координації з Урядом не відбувається. Наведете приклади?

Перше, що спадає на думку, – розподіл коштів всіх субвенцій. Він відбувається несправедливо. Відбувається розпорядженням очільника ОДА, який є ставлеником президента. Але не має погодження з депутатами обласної ради, з громадами.

Взагалі, таку організацію як обласна державна адміністрація потрібно давно ліквідувати. Тому що керують нею люди, які не мають навіть базових знань. Які просто отримали посади, тому що були гарними артистами, фотографами, працівниками відомих студій… А міські голови хотіли б працювати з професіоналами. З тими, хто знає свою справу.

Я готовий підтримувати президента, але хочу бачити кроки з очищення його оточення, яке веде країну до прірви.

За вашої мерської каденції в країні було вже чотири прем’єри і стільки ж їхніх кабінетів. З ким з них – Яценюком, Гройсманом, Гончаруком чи Шмигалем працювалося найкраще? Координація була, скажімо так, на рівні?

Якщо чесно, крім обіцянок, не було нічого. Як тільки кожен з них обіймав посаду прем’єра, відразу змінювалось їх ставлення до органів місцевої влади. Тобто діалогу не було. Всі вони гарні хлопці, але це не професія.

Однією з основних реформ минулої влади була децентралізація. Черкаси відчули дію цієї реформи?

Немає ніякої децентралізації. Фінанси, на мою думку, централізовано розподіляються на горі. Причому, мова йде не тільки про 2020 рік, а й про 2015-й, і про 2018-й, і про 2019-й.

Наприклад, на 2015 рік додаткових повноважень нам, місцевій владі, надавали на суму 92 млн грн, а компенсаторів нам надавали 80 млн грн. Якщо пізніше додаткових повноважень нам надавали на 200 млн грн, то компенсаторів - 180 млн грн. А різницю ми повинні були шукати з міського бюджету.

Так що казки про децентралізацію цікаві лише тим, хто їх вигадав. В перші роки ми отримали надзвичайно велике навантаження. Потрібно було здійснювати дофінансування медичних закладів, ПТУ, пільгового проїзду. Щодо останнього, наприклад, у 2016 році це було близько 60 млн грн.

Але повноважень не маємо. Немає ні повноважень управління майном, ні права призначати директорів тощо. Тобто ми повинні тільки виключно платити заробітну плату і утримувати ці об’єкти.

І де ви знаходили цю різницю, якої не вистачало, якщо у міста немає якихось мега-підприємств, що приносили б значні кошти до міського бюджету?

Кожна копійка, зібрана в Черкасах – на вагу золота. Кошти, які збираються в Черкасах – це і малі й середні підприємства, 30% з яких після карантину вже не відчиняться. Кожного інвестора, який приходить до нас, ми намагаємось убезпечити від чиновників, газовиків, енергетиків, інших перевіряючих служб... Можу сказати, що до кінця року ми будемо мати недофінансування багатьох тих планів та бюджетних програм, які ми задумували на початку року.

150 млн гривень, які ми недоотримаємо у зв’язку з карантином, ми забрали у дитячих садків, у доріг, але ми купили необхідне обладнання в лікарні. А від Уряду ми не отримали нічого. Жодного апарату ШВЛ, жодного кисневого концентратора, жодного рентген або УЗД апарата.

А великим підприємствам місто допомагало підвозом працівників. Адже ми розуміємо, що це економіка. Підприємства не можна було зупинити. А центральній владі було однаково, як люди з державних підприємств добираються на роботу.

У мене складається враження, що між органами місцевого самоврядування та центральною владою – величезна прірва. Нам потрібно її спільно долати. Треба, щоб владні крісла покинули люди, які працюють проти країни.

Ваші дії щодо послаблення карантину і критику центральної влади підтримали інші мери. Не вважаєте, що протистояння між органами центральної влади і органами місцевого самоврядування – перший крок до сепаратизму?

Такі слова, як сепаратизм я не вживав би. Згадки про сепаратизм принижують. Ми перші були на Майдані. Ми перші були на фронті. Ми перші захищали країну… Я не розумію, хто підказав нашому президенту озвучувати такі речі. Тому що ми – патріоти своїх міст, ми знаємо, що потребує громада. Ми перші були у питанні боротьби з коронавірусом. Ми завжди знаємо, які проблеми у нас на місцях.

Не потрібно плутати сепаратизм з законом України про місцеве самоврядування. І також не потрібно плутати закон про органи виконавчої влади і про органи місцевого самоврядування. Не потрібно думати, що Конституція діє тільки для окремих верств населення.

Ви постійно згадуєте про необхідність діалогу між місцевою і центральною владою. Що ви маєте на увазі? Який формат цього діалогу повинен бути?

Найперше, потрібні круглі столи. Щоб органи виконавчої влади чули міських голів та депутатів міських рад.

Я змушений був виступити проти центральної влади, щоб вона почула регіони. І тільки після мого жорсткого виступу Уряд прийняв послаблення карантину. Так не правильно. Так не повинно бути. Повинен бути діалог. Коли президент, прем’єр напряму спілкуються з мерами міст, з головами ОДА. Адже голови ОДА теж знали, що такий карантин – це дурість. Вони відчували це, розуміли. Але мовчали, не могли нічого сказати.

В червні кілька очільників українських міст презентували політичну силу. Ви підтримали створення партії мерів, але зараз заявляєте, що приєднуєтесь до іншої політсили – «За майбутнє». Чому?

Скажу так. Я хочу, в першу чергу, бути з професіоналами. З людьми, які показали результати на своїх округах. З людьми, які працюють на місцях не рік, не два. І не просто працюють, а є лідерами. Я приєднуюсь до команди, яка здатна змінити країну.

Ви вважаєте, що громада Черкас вас підтримує? Чи цієї підтримки достатньо, щоб ви балотувалися на мерське крісло ще раз?

Цієї підтримки достатньо, щоб перемагати і зупинити знущання з країни.

Ви – фігурант кількох гучних скандалів. Наприклад, щодо проведення «таємної» сесії міської ради два роки тому та розподілі 200 млн гривень бюджетних коштів, або щодо недостовірних даних в декларації. Якщо не зраджує пам’ять, справи передані в НАБУ. Як будете діяти, якщо вони спливуть під час виборчої кампанії?

Я чесна, щира людина. Моє життя на Черкащині – як на долоні. Люди знають мене, знають мою родину, моїх дідів, моїх батьків. Я був селищним головою, головою районної державної адміністрації, тричі був депутатом міської ради. Мені немає, що приховувати. А стосовно цих замовно-політичних справ – вони притягнуті за вуха. Причому, справа про сесію закрита, бо немає складу злочину. А щодо автомобіля, скажу так: владі немає, що робити, щоб розбиратись, чому я не задекларував авто, на якому їздила дружина. Це – «найважливіша» справа для держави.

Думаю, що коли органи державної влади побачили, що я приєднався до «За майбутнє», на поверхню будуть витягувати все, що захочуть. Можливо, навіть сфабрикують. Але я до цього готовий і компромату не боюсь.

Тетяна Урбанська