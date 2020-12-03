Кандидатура Володимира Бондаренка отримала 114 голосів "за".

Секретарем Київради IX скликання обрано Володимира Бондаренка, який представляє політсилу міського голови столиці «УДАР».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова лічильної комісії Ігор Хацевич, посилаючись на результати таємного голосування.

За його словами, було видано 119 бюлетенів.

«Подано голосів «за» -114, «проти» - 4, «утримався» - 1. Не брали участь у голосуванні – двоє. За результатами підрахунку, вважати обраним заступником Київського міського голови - секретарем Київради Бондаренка Володимира Володимировича», - зазначив Хацевич.

Бондаренко подякував всіх депутатів за голосування і пообіцяв: «Я буду першим помічником кожного з вас».

Хто такий Володимир Бондаренко

Бондаренко народився 26 січня 1985 року у м. Києві у сім’ї службовців. Має вищу юридичну освіту.

Трудову діяльність розпочав у 2003 році технічним працівником середньої школи №61 Шевченківського району міста Києва.

У 2007-2013 був помічником Віталія Кличка у Київській міській раді. У 2012 році під час проведення виборів до парламенту балотувався в народні депутати Верховної Ради України VII скликання від політичної партії "УДАР".

У 2013-2014 роках був помічником Віталія Кличка у Верховній Раді.

Із 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА. Протягом останнього часу радником Київського міського голови та секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

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Автор: Інна Андаліцька