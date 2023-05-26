Окрім нього, на цю посаду претендували ще троє кандидатів.

Замість підозрюваного в корупційному злочині Всеволода Князєва головою Верховного суду було обрано очільника Касаційного кримінального суду у складі ВС Станіслава Кравченка. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Пленуму Верховного суду.

За кандидатуру Кравченка проголосували 108 зі 148 присутніх учасників Пленуму. Його обрано на цю посаду строком на чотири роки.

На засіданні він також склав присягу члена Вищої ради правосуддя.

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Іншими кандидатами на голову Верховного суду були суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхового суду Альберт Єзеров, суддя КАС ВС Наталія Коваленко та суддя Касаційного господарського суду ВС Іван Міщенко.

За Єзерова проголосували двоє людей, за Коваленко – 13, а за Міщенка – 14. 11 учасників Пленуму не підтримали жодного кандидата.

Під час свого виступу у якості кандидата на голову ВС Кравченко, зокрема висловив думку, що під час війни Верховний суд має очолювати суддя, який представляє кримінальну юрисдикцію.

Він зазначив, що його програма на посаді голови ВС – це стаття Закону "Про судоустрій і статус суддів", яка визначає повноваження голови суду.

Кравченко також наголосив, що питання демократії для нього – це "не просто слова, а це спосіб життя".

"Всі серйозні рішення будуть ухвалюватися мною як головою суду лише після детальних консультацій з іншими головами касаційних судів", - сказав він.

Крім того, суддя додав, що цими днями побачив, що "всі судді важко переживають те, що відбувається", маючи на увазі ситуацію довкола нині вже екс-голови ВС Всеволода Князєва.

"Разом з тим, хотів би застерегти, що всі заклики до припинення роботи суду, всілякого роду переатестації, створення нових інституцій, - це надзвичайно велика шкода нашій державі", - сказав Кравченко.

Звільнення голови Верховного суду Всеволода Князєва - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 15 травня правоохоронці затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва, коли адвокат передавав йому другу частину хабаря за ухвалення суддями ВС рішення, вигідного для власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

Згодом стало відомо, що йдеться про адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання "Горецький і партнери".

Загальна сума хабаря становила близько 2,7 млн доларів.

16 травня Верховний суд висловив недовіру своєму очільнику та припинив його повноваження як голови суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Горецького із альтернативою застави у 80 млн грн, а Князєва - з альтернативою застави у понад 107 млн грн.

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