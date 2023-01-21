Там зазначили, що важливо ідентифікувати кожного, хто причетний до російських атак іранськими дронами-камікадзе.

В українських органів прокуратури та органів слідства немає сумнівів, що посадові, юридичні і фізичні особи Ірану причетні до виробництва і постачання дронів-камікадзе Росії.

Про це сказав в ефірі національного марафону начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов. Він уточнив, що ці висновки зроблені з оперативних і розвідувальних даних як українських так і міжнародних партнерів.

"У нас є інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. Ми будемо доводити винуватість цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію. І саме зараз ограни слідства і прокуратури збирають докази, якими ми зможемо переконати суд в їх причетності до цих злочинів", - зазначив Бєлоусов.

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Він додав, що з цією метою зараз проводиться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені.

Представник Генпрокуратури запевнив в достатності доказів доведення вини посадових і фізичних осіб Ірану, а також представників інших країн, які допомагають Ірану розробляти і поставляти ці дрони для використання проти України.

"Для нас важливо простежити весь ланцюжок, починаючи від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, які збирають дрони, які навчають росіян використовувати дрони і ті особи, які безпосередньо їх запускають по нашим громадянам, по нашим містам – всі мають бути ідентифіковані", - підкреслив прокурор.

Іранські дрони на війні проти України

З 10 грудня 2022 року після тритижневої "паузи" – Росія почала знову бити по Україні іранськими дронами з узбережжя Азовського моря.

14 грудня окупанти провели третю масштабну атаку дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану.

Втім, напередодні як у британській, так й в американській розвідках попереджали про посилення військової підтримки іранським режом російських загарбників. Тегеран може передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

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