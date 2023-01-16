Заступник міністра оборони Колін Кал назвав це сигналом відчаю.

Росія продовжує просити Іран і Північну Корею про допомогу з ракетами і безпілотними літальними апаратами.

Про це заявили заступник Державного секретаря США Венді Шерман і заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Кал в ході спілкування з журналістами, пише Укрінформ. Штати вважають, що РФ продовжить поглиблювати відносини з цими країнами.

"Росія все більше буде покладатися на допомогу інших держав, щоб отримати озброєння, якого їм не вистачає", - сказав Колін Кал, назвавши такі прохання сигналом відчаю.

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За словами Шерман, вони стурбовані відносинами Російської Федерації з Іраном, тому продовжать стежити за її діями щодо виробництва ракет і вводити санкції.

Росія співпрацює з Іраном

Як відомо, влітку 2022 року владу Ірану звинуватили в тому, що вони продали Росії дрони-камікадзе Shahed-136 і Mohajer-6. Ці БПЛА РФ використовує під час масованих обстрілів України.

Спочатку Іран заперечував поставки, проте в листопаді в МЗС країни визнали, що передали дрони-камікадзе Росії. За їх словами, це сталося ще до початку повномасштабної війни.

Пізніше повідомлялося, що Іран може передати Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, в тому числі балістичні ракети.

Раніше глава ЦРУ Вільям Бернс сказав, що військове співробітництво між Іраном і Росією становить загрозу для союзників США на Близькому Сході. В Ірані відповіли, що не збираються "запитувати ні в кого дозволу".

На початку січня США ввели санкції проти постачальників іранських БПЛА.

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