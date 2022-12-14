Сьогодні вночі росіяни здійснили вже третю за останній час атаку іранськими ударними безпілотниками.

У Росії немає проблем із логістикою ударних безпілотників "Шахед" з Ірану, оскільки країни мають спільне Каспійське море та можуть доставляти невеликі партії навіть морським шляхом.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, росіяни сьогодні вночі здійснили вже третю за останній час атаку іранськими ударними безпілотниками. Чи були це дрони вже з нової партії – має встановити українська розвідка.

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"Попередня інформація була від Головного управління розвідки, що замовила Росія 1,740 тис. цих БпЛА і перша партія, про яку ми зараз говоримо, було використано понад 400 цих БпЛА", – заявив Ігнат.

Він також відзначив, що проблем логістики ударних безпілотників з Ірану до Росії немає. Їх можна доставляти як повітряним засобом, так і морем, оскільки Росія та Іран мають спільне Каспійське море і можуть доставляти безпілотники невеликими партіями навіть морським шляхом.

Атака дронів по Києву

Близько 6:00 в середу, 14 грудня, повітряну тривогу оголосили у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький.

Після цього окупанти запустили щонайменше 13 дронів-камікадзе по території Київської області.

Відомо про "прильоти" у Вишневому, де було пошкоджено житловий будинок і автівку.

Також було завдано удару по Шевченківському району столиці. Там уламками дрона пошкоджено адміністративні будівлі.

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