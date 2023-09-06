Журналісти вже з'ясували, який є план щодо Резнікова.

Після того, як міністр оборони України змінився, можливо, Олексій Резніков, який раніше очолював Міноборони, вирушить працювати у столицю Великобританії Лондон.

Екс-міністр може отримати посаду посла у Британії, йдеться у статті "Української правди". "На запитання УП, чи справді Резнікова планують відправити в Лондон, один із топів президентської команди ввечері 5 вересня відповів: "План саме такий", - зазначається у матеріалі.

За відомостями джерел видання у дипломатичних колах, через посольство України у Британії ще не приходив офіційний агреман на призначення Резнікова.

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Вже не Олексій Резніков - міністр оборони змінився

Олексія Резнікова відправили у відставку після низки скандалів, які розгорілися через закупівлі для Збройних сил України, - останній з них стосувався придбання курток для військових.

4 вересня Резніков подав на розгляд Верховної Ради заяву про відставку з посади очільника українського Міноборони. 5 числа Рада відправила його у відставку. Варто зазначити, що Резніков став українським міністром оборони 4 листопада 2021 року.

Пізніше - 6 вересня, ВР призначила новим очільником Міноборони України Рустема Умєрова, який з 7 вересня минулого року обіймав посаду очільника Фонду держмайна. Умєрова з цієї посади парламент звільнив 5 числа.

Довідка УНІАН. Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський 21 липня звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Британії після вислову дипломата щодо заяви українського лідера про подяку за допомогу британській стороні під час повномасштабної війни з РФ.

Агреманом називають попередню згоду уряду країни перебування на прийняття якоїсь особи як очільника диппредставництва іншої держави.

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