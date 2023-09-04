Компанія не виконала одну з голових технічних умов контракту.

У скандальному контракті з турецькою компанією на постачання зимових курток для ЗСУ найбільші вимоги на розрив тканини були визначені втричі меншими від заявлених Міністерством оборони України.

Про це заявив журналіст-розслідувач проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов. На основі аналізу документів з'ясувалося, що у контракті з турецькою фірмою Vector avia найбільші вимоги до тканини на розрив становили 450 Ньютон.

"Якщо дуже спрощено, то тканина не має розповзтись, якщо до неї підвісити чотирьох кілограмовий вантаж. А при п’яти кілограмах - вже попливе", - зауважив Ніколов.

Водночас технічні умови Міноборони передбачають, що тканина курток на розрив мала найбільшу міцність 1 400 Ньютонів. Тобто вони були нібито втричі міцнішою.

Турецькі куртки купували по ціні 86 доларів за штуку без ПДВ. А в українців на тендерах – по ціні від 77 до 89 доларів з ПДВ.

Оплату туркам Міноборони зробило по 100-відсотковій передоплаті, а українцям пропонують 100 відсотків постоплати.

Куртки для ЗСУ

На початку серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування щодо минулорічних поставок одягу для військових. Там зазначалося, що Міноборони України уклало контракт із турецькою фірмою Vector avia на постачання літніх курток за ціною 29 доларів за одиницю. Пізніше в українських документах фігурували вже зимові куртки за 86 доларів за одиницю.

Громадська антикорупційна рада при МОУ підтвердила, що поставлено було саме зимові (не літні, не демісезонні) куртки з турецьких фабрик, і більшу частину комплектів вже видали. Претензій до вартості закуплених курток рада не мала і недоліків у поставленому одязі не виявила

"Українська правда" з’ясувала, що турецька фірма Vector avia, що займалася постачанням, мала стосунок до племінника народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Міністр оборони Олексій Резніков припускав, що ціни в документах турецької сторони могли замінити з метою ухилення від податків в Туреччині.

На тлі цих скандалів міністр Резніков оголосив про свою відставку.

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