Україна буде вибудовувати послідовний ланцюжок дій, проект свого плану, як встановити мир.

Для того, аби вогонь в Україні припинився, російські війська мають покинути усю українську територію, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведан Патель, відповідаючи на пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Я залишу Угорщині право прояснити коментарі Орбана... Ми і НАТО однозначні: існує лише одне рішення - РФ покидає українську територію... Ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, має докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", - наголосив Патель.

Заклики Орбана до Зеленського припинити вогонь

Угорський прем'єр 2 липня вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибув до Києва та зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час розмови, Орбан закликав главу нашої держави припинити вогонь та наголосив, що не виступає проти української "формули миру", проте вважає її задовгою в реалізації.

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"Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти трохи інакше, зробити перерву - припинити вогонь і потім почати та продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин", - сказав Орбан.

Як відреагували в ОП?

Після таких заяв, в ОП відреагували на пропозицію Орбана щодо війни з Росією. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна має свій план, як досягти миру.

"Якщо країна-агресор буде готова дослухатись до цього плану, говорити про цей план, а не говорити мовою ультиматумів, то під час другого Саміту миру представники Росії зможуть бути присутніми в тому чи іншому порядку", - наголосив Жовква.

Реакція Кремля на візит Орбана в Київ

Як писав УНІАН, у Путіна вважають, що прем’єр-міністр Угорщини у Києві буде відстоювати інтереси Євросоюзу, а не своєї країни. Речник правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва.

Також відомо, що в той час, як Орбан у Києві закликав припинити вогонь, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто говорив з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного та війну в Україні та не тільки.

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