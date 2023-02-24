Відносини зміцнилися в останні місяці. Візит Зеленського до Вашингтона напередодні Різдва, схоже, справив враження на Байдена і його радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

За рік війни президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден вибудували вельми теплі відносини, хоча на початку 2022 року Байдену не подобалося, що Зеленський замість подяки проситьще більше зброї, оскільки не вірив, що українці зможуть дати бій РФ.

Як пише видання The New York Times, Байден був не єдиним, хто не вірив, що український прездент може витримати російський напад. При цьому взимку 2022 року Байден не знав Зеленського досидь добре.

Але в решті решт президент США був задоволений, що помилявся і з подивом зрозумів, як і решта світових лідерів, що Зеленський виявився більше, ніж екс-комік, і жорсткішим, ніж будь-хто міг собі уявити.

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Видання зазначило, що за цей рік преиденти так зблизилися, що під час візиту Байдена у Київ лідери країн вітали один одного як старі друзі: "Як діти? Я дуже радий вас бачити" - сказав Байден. Зеленський у відповідь запитав про Джилл Байден.

Проте ЗМІ зазначили, що Байден і Зеленський не завжди були такими дружніми. За даними джерел в обох президентських командах, відносини між Зеленським і Байденом були дружніми не з самого початку. Зокрема Байдену не подобалось, що після оголошення $113-мільярдної допомоги Зеленський вимагав від Байдена ще і в більшому обсязі.

У розмовах з Байденом, які стали регулярними, Зеленський наполягав на більшому, часто злегка оминаючи подяку за те, що вже надано, і натомість представляючи список того, чого ще не надали. Байден обурювався, що до президента США ставляться як до постачальника.

"Знадобилися місяці, щоб досягти кращого порозуміння і залагодити образи. Це відносини необхідності, але не рівності, взаємних інтересів, але різних пріоритетів. Якщо Зеленський - це сучасний Вінстон Черчилль, як часто кажуть його шанувальники, то Байдену відводиться роль Франкліна Рузвельта", - сказало джерело.

У свою чергу Зеленського дратує небажання Байдена надати найсучасніше озброєння. Але український лідер навчився з цим боротися.

"Зеленський намагається врятувати свою країну. Немає нічого гіршого, ніж отримувати в кінці дня повідомлення про те, скільки людей загинуло. Нікого не повинно дивувати, що він весь час хоче більшого. Він вірить, і я думаю, що він має рацію, що саме так ця війна закінчиться", - прокоментував колишній посол США в РФ Майкл А.Макфол.

Щодо американського президента, Макфол сказав: "Байден відчуває, і це справедливо, що він мобілізував світ і мобілізував Америку, а Пентагон зробив більше, ніж будь-коли раніше, і він розчарований, що не отримує більшої похвали за це".

Принаймні одного разу влітку 2022 року, Байден розсердився, коли зателефонував Зеленському, щоб повідомити про щойно схвалену ним допомогу в розмірі $1 млрд, і почув від українського лідера перелік того, що йому ще потрібно негайно.

"Зеленський дуже швидко зрозумів, що було помилкою не надавати список. Він зрозумів, що найкращий спосіб змусити систему працювати - це надати список. І Байдену це абсолютно не сподобалося", - прокоментував Макфол.

У перші тижні війни, за словами чиновника, Зеленський завершував розмови з Байденом словами: "Можливо, ми розмовляємо востаннє".

Але чиновники Байдена в приватному порядку звернулися до команди Зеленського з проханням говорити інакше у телефонних розмовах. Ситуація покращилася після приїзду в Україну Бріджит Брінк, нового американського посла.

Відносини зміцнилися в останні місяці. Візит Зеленського до Вашингтона напередодні Різдва, схоже, справив враження на Байдена і його радника з національної безпеки Джейка Саллівана, який тісно співпрацює з Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента.

А візит Байдена до Києва підкреслив їхню солідарність, оскільки Зеленський щиро подякував йому за допомогу, яку "запам'ятають назавжди", при цьому м'яко наполягаючи на наданні нового озброєння.

Видання також зазначило, що Байден і Зеленський є дивною парою: 80-річний кар'єрний політик і 45-річний комік, який колись грав президента на телебаченні, але ніколи не працював держслужбовцем. А Байден вперше склав присягу в Сенаті за п'ять років до народження Зеленського.

Візит Байдена до Києва

Над візитом президента США працював його радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Він також прибув до столиці України.

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