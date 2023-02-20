Президент США заявив, що Росія хотіла стерти Україну з карт.

Президент США Джо Байден аносував нові санкції проти Російської Федерації вже цього тижня. Під удар потраплять еліти та компанії, що працюють на військову машину Росії.

"Пізніше на цьому тижні ми оголосимо додаткові санкції проти еліт і компаній, що підживлюють російську військову машину. Ціна, яку заплатила Україна, неймовірно висока, а жертви були занадто високі. Ми сумуємо разом з родинами всіх, хто втратив рідних у цій жорсткій несправедливій війні. Ми знаємо, що попереду будуть важкі дні, тижні і роки", - заявив американський лідер на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві за підсумками переговорів.

Крім того, він вказав, що мета Кремля полягала в тому, щоб стерти Україну з карт.

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"Путінський завойовницький похід провалився. Російські війська втратили половину територій, раніше окупованих. Молоді талановиті російські люди відлітають з Росії, їх десятки тисяч, і вони не хочуть повертатися в Росію. Вони відлітають не тільки від російської вояччини, вони їдуть з Росії як такої. Тому що вони не бачать майбутнього в їхній країні. Російська економіка тепер-глушина, ізольована і бореться за життя", - зазначив Байден.

Крім того, політик вказав, що президент РФ Володимир Путін розраховував на те, що західні країни не будуть підтримувати Київ.

"Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він розраховував, що ми не зберемося воєдино. Він думав, що НАТО не стане підтримувати Україну. Він думав, що переживе нас. Не думаю, що тепер він думає так само тепер. Бог знає, що він думає, але так вже не думає. Він просто провів погану партію. І рік по тому доказ прямо в цій кімнаті: ми стоїмо разом", - підсумував президент США.

Візит Джо Байдена в Україну - що відомо

20 лютого президент США Джо Байден прибув із секретним візитом до Києва. Він разом з президентом Володимиром Зеленським вшанував пам'ять загиблих Героїв України. При цьому Байден анонсував про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму в 500 мільйонів доларів.

Разом з президентом США до Києва приїхав радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван. Він зустрівся з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

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