Сьогодні американський лідер неочікувано приїхав з візитом до Києва.

У Києві на Алеї сміливості, яку заклав президент України Володимир Зеленський на честь 31-річниці незалежності нашої держави, з'явилося ім'я Джо Байдена. Наразі там вже є імена колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та чинного президента Польщі Анджея Дуди.

Відповідне фото з дощечкою, на якій викарбоване ім'я лідера США Джо Байдена з'явилося в понеділок, 20 лютого. Його опублікувала журналістка програми Факти ICTV Оксана Михайлова.

Під час відкриття Алеї 23 серпня 2022 року президент України наголосив, що на ній будуть розташовані імена політичних лідерів і представників країн-партнерів, які надають Україні підтримку з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І ось, в день неочікуваного візиту американського президента в Київ, туди додали Байдена.

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Неочікуваний візит Байдена до Києва

Нагадаємо, що ранок 20 лютого розпочався для українців з приголомшливої новини: до Києва заради зустрічі з президентом Володимиром Зеленським приїхав лідер США Джо Байден.

Згодом український лідер прокоментував, що результат візиту президента США буде відчутним на полі бою для Росії.

Це викликало справжню істерику серед головних пропагандистів російського телебачення. Зокрема, путінська пропагандистка Ольга Скабєєва запропонувала "угрохати Байден". Також вона допустила, що Байдену "дали гарантії безпеки" на час приїзду в Україну.

Під час свого візиту Байден заявив, що всупереч всім очікуванням Україна домоглася успіху у війні. Також він анонсував надання нового пакета військової допомоги для України загальною сумою в 500 мільйонів доларів.

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