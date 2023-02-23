Президент зазначив, що поки не бачив запропонованого Китаєм мирного плану для України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні було б бажано зустрітися з Китаєм, і на рівні дипломатів цей сигнал китайській стороні передали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чи бачив він запропонований Китаєм мирний план та чи обговорюють наразі дипломати питання можливої зустрічі лідерів України та КНР.

"Я знаю лише загальні речі (щодо запропонованого Китаєм мирного плану - УНІАН), дипломати наших країн зустрічалися… Документ я не бачив… Тому зараз дуже рано "ставити діагноз" цьому документу", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, у цілому те, що Китай почав говорити про Україну, і "пішли якісь сигнали, - це дуже непогано". "Для нас важливо, щоб усі держави... були на нашій стороні - на стороні справедливості. Але, тим не менш, те, що Китай про це вже говорить, - це вже якісь перші кроки. Це дуже непогано… Але будемо якісь робити висновки після того, як побачимо конкретику, що вони пропонують, і тоді буде зрозуміло щось", - сказав глава держави.

За його словами, Україні було б бажано зустрітися з Китаєм. "Ми на рівні дипломатів сигнал цей Китаю передали. Ми хотіли б зустрітися з Китаєм - це сьогодні в інтересах України. Чим більше країн світу буде залучено до "Формули миру", чим більше країн… будуть думати про те, як закінчити війну в Україні з повагою до нашого суверенітету, із справедливим миром, тим швидше це буде", - додав Зеленський.

Позиція Китаю по війні

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого віце-президент США Камала Гарріс попередила владу Китаю, щоб вони не надавали Росії летальне озброєння, яке може бути використано у війні проти України.

У США занепокоєні, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Також 18 лютого керівник Офісу закордонних справ центрального комітету Комуністичної партії КНР Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Китай представить власні мирні пропозиції для України та Росії.

Згодом Представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь сказав, що мова йде про документ з офіційною позицією Китаю, а не про мирний план.

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