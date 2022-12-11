В МЗС Британії зазначили, що переговори з РФ щодо завершення війни в Україні повинні бути реальними і змістовними.

Переговори щодо завершення війни в Україні не мають бути використані як прикриттям для переозброєння РФ.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю Sky News. За його словами, офіційний Лондон бажав би, аби мирні переговори почалися "раніше, ніж пізніше". При цьому він підкреслив, що влада України сама має встановлювати правила для таких переговорів.

"Переговори повинні бути реальними і змістовними, вони не можуть бути фіговим листком для російського переозброєння і подальшого набору солдатів", – заявив міністр.

Клеверлі при цьому зазначив, що "не бачить нічого, що б виходило від РФ і дало б впевненість, що Володимир Путін починає ці переговори з добрими намірами".

"Загальна риторика все ще залишається дуже конфронтаційною", – констатував британський міністр.

Переговори України і РФ

В Офісі президента зазначали, що для початку переговорного процесу з РФ, вона має вивести війська з України.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Кремль "політично і психологічно дозріє" до переговорів після звільнення Донецька або Луганська.

В інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова говорити з Росією, яка "дійсно готова до миру" і "готова визнати, що вони окупанти", однак поки він не бачить подібних заяв з російського боку.

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