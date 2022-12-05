Підписати договір можна знову в Будапешті, сказав радник голови ОП.

Україна готова гарантувати безпеку для Російської Федерації, якщо Москва тотально відмовиться від ядерної зброї.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. За його словами, тема "колективних гарантій для РФ" виглядає вкрай інтригуюче.

"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для РФ" виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку РФ в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина", - зазначив Подоляк.

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Раніше Подоляк казав, що Володимир Путін не може бути суб'єктом діалогу зі світом.

Нагадаємо, що третього грудня президент Франції Емануель Макрон заявив, що Захід повинен розглянути питання, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов жорстко відповів на таку заяву Макрона.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росії після смерті Путіна знадобиться "новий Будапештський меморандум".

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