Диктатор хоче використати їх не для встановлення миру, а для перепочинку для своїх окупантів.

Російський диктатор Володимир Путін намагається вивести Україну на переговори, щоб погіршити відносини Києва і Заходу, а також дати можливість своїм військам відновитися.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Путін хитрує, коли заявляє про готовність до переговорів з Україною. Насправді він хоче використати перемовини як спосіб відокремити Україну від її західних партнерів, створивши видимість того, що Київ не бажає йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах.

Як зазначають аналітики, Путін хоче позбавивити Україну ініціативи, використавши потенційні переговори і припинення вогню для відновлення свого війська та продовження операцій. Втім, такий сценарій експерти вважають малоймовірним.

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Зокрема, аналітики наголошують, що переговори про тривале припинення вогню по всьому театру бойових дій потребують часу. Зараз Росія і Україна надзвичайно далекі один від одного щодо умов будь-якої подібної угоди.

Війна в Україні: як РФ випрошує переговори

Росія несподівано кілька разів публічно оголосила про готовність до переговорів про мир з Україною. Втім, Україна наполягає на деокупації своїх територій та виведенню військ. Зокрема раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

За словами джерел NBC News, деякі західні чиновники вважають, що зима - хороший момент для початку переговорів між Україною і РФ, оскільки не верять, що обидві країни зможуть досягти своїх цілей у війні.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про готовність поговорити з Путіним у консультації з Францією і НАТО, якщо той "продемонструє зацікавленість у завершенні війни".

У Кремлі відповіли, що відмова США визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

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