Відомо, що лідер Словаччини закликав обидві сторони якнайшвидше сісти за стіл перемовин.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на висловлювання президента Словаччини Петера Пеллегріні про мир в обмін на територіальні поступки Росії.

"Востаннє, коли словацькі землі були віддані агресору в ім'я миру, це не закінчилося добре і не принесло миру ані словакам, ані іншим народам", - написав речник МЗС Георгій Тихий.

Відомо, що напередодні президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що для досягнення миру, Україні доведеться піти на поступки територіями. Він також додав, що наразі "ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України".

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Крім того, президент Словаччини закликав обидві сторони якнайшвидше сісти за стіл перемовин.

Мирні перемовини між Україною та РФ

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перемовини між Україною та РФ можуть розпочатися вже цієї зими. Водночас він додав, що переговори "все ще залишаються під сумнівом".

У Росії також натякнули на можливі перемовини. Так, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що цілі так званої "СВО" вже майже досягли поставленної мети.

Водночас на думку волонтерки Марії Берлінської, якщо Україні й вдасться домовитися з Росією про певне перемир'я - Києву треба готуватися до третього етапу повномасштабної війни з Москвою.

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