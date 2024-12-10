'Росія близька до досягнення мети': в РФ натякнули на завершення війни

У російській розвідці переконують, що окупанти мають стратегічну ініціативу нібито по всьому фронту.

У Росії несподівано заявили, що нібито "наблизились до досягнення поставленої мети" так званої спецоперації в Україні. Так режим Путіна називає війну.

Відповідну заяву зробив иректор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. За його словами, окупаційна арамія нібито на всіх напрямках фронту отримала стратегічну ініціативу.

"Росія близька до досягнення поставленої мети сво, стратегічна ініціатива на всіх дільницях належить російським військовим", - заявив Наришкін.

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Крім того, шеф російської спецслужби також переконує, що "ЗСУ перебувають на межі розвалу, а режим Зеленського повністю втратив легітимність та здатність домовлятися".

"Мирні" переговори з Росією - останні новини

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Україна почала переговори з командою Трампа про припинення війни. За даними видання, Київ намагається розв'язати розбіжності з питання врегулювання війни ще до вступу Трампа на посаду.

Також УНІАН повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. На його переконання, Київ сам має вирішити, коли він буде готовий почати переговори з Росією. До переговорів закликав особисто Трамп.

Натомість прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "уважно ознайомився" із заявою новобраного президента США Дональда Трампа про те, що потрібно почати перемовини про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що Володимир Путін не один раз говорив про те, що РФ "відкрита для переговорів щодо України та вітає мирні ініціативи".

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