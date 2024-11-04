За словацькими законами служба в іноземній армії без згоди президента вважається злочином.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі звернення від словацьких громадян щодо приєднання до Збройних Сил України.

Про це із посиланням на канцелярію президента повідомляє агентство TASR. Зазначається, що загалом з моменту вступу Пеллегріні на посаду в червні такі звернення подали четверо громадян Словаччини.

Відповідно до словацького законодавства, служба в іноземній армії без згоди президента країни є кримінальним злочином – за це людям загрожує вʼязниця. Примітно, що одне з відхилених Пеллегріні звернень було подано ще за часів президентства Зузани Чапутової, але вона не встигла його розглянути.

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Сама Чапутова видала кілька дозволів громадянам Словаччини на приєднання до захисту України.

Війна в Україні: участь іноземних громадян

Президент Чехії Петр Павел дозволив групі чеських громадян вступити до лав ЗСУ і воювати проти російських окупантів. Без його дозволу чехам після повернення додому загрожувала б кримінальна відповідальність. Загалом бажання приєднатися до ЗСУ висловила 181 особа.

На захист України стають і громадяни інших країн. У червні стало відомо про загибель естонського добровольця Мартіна Яегера. Йому було 42 роки. Чоловік загинув в бою на кордоні Харківської та Луганської областей, у районі селища Райгородка на Куп'янсько-Сватівському напрямку, ставши третім естонським добровольцем, що віддав життя за Україну.

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