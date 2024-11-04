Президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив усі звернення від словацьких громадян щодо приєднання до Збройних Сил України.
Про це із посиланням на канцелярію президента повідомляє агентство TASR. Зазначається, що загалом з моменту вступу Пеллегріні на посаду в червні такі звернення подали четверо громадян Словаччини.
Відповідно до словацького законодавства, служба в іноземній армії без згоди президента країни є кримінальним злочином – за це людям загрожує вʼязниця. Примітно, що одне з відхилених Пеллегріні звернень було подано ще за часів президентства Зузани Чапутової, але вона не встигла його розглянути.
Сама Чапутова видала кілька дозволів громадянам Словаччини на приєднання до захисту України.
Війна в Україні: участь іноземних громадян
Президент Чехії Петр Павел дозволив групі чеських громадян вступити до лав ЗСУ і воювати проти російських окупантів. Без його дозволу чехам після повернення додому загрожувала б кримінальна відповідальність. Загалом бажання приєднатися до ЗСУ висловила 181 особа.
На захист України стають і громадяни інших країн. У червні стало відомо про загибель естонського добровольця Мартіна Яегера. Йому було 42 роки. Чоловік загинув в бою на кордоні Харківської та Луганської областей, у районі селища Райгородка на Куп'янсько-Сватівському напрямку, ставши третім естонським добровольцем, що віддав життя за Україну.