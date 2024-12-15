Марія Берлінська заявила, що українському суспільству та Україні не можна "заснути".

Навіть якщо Україна зовсім скоро піде на якесь "перемир'я" з Росією, на нашу країну чекає третій етап повномасштабної війни, вважає волонтерка і засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. За її словами, "наївно думати", що обраний президент США Дональд Трамп зможе зупинити військові дії і кремлівського диктатора Володимира Путіна за ті 24 години, як він обіцяв.

"У жодному разі цього не буде. Дуже хочу помилятися, але я бачу цю війну вже одинадцятий рік. Росія накопичить сили і піде далі. Якщо ми знову заснемо, як ми заснули після АТО, то третій етап буде для нас фатальним. А якщо не заснемо, то ми встоїмо за рахунок свого інтелектуального, бізнесового ресурсу розуму і єдності", - сказала вона під час виступу на GET Business Festival, передає "Главком".

За її словами, у багатьох російських технологіях, які використовуються, зокрема, для вбивства українців на фронті, присутні "українські мізки". Це стосується і БПЛА "Орлан", і "Комета-М".

Відео дня

"Тому що у 2000-х, коли тут інженерів викидали на радіоринок і вони стояли, як бідняки, жебраки, сюди приїжджали росіяни з Москви, Санкт-Петербурга, Хабаровська, Владивостока і пропонували хороші зарплати у кілька тисяч доларів, квартири одразу, давали змогу піти дітям у хороші школи. Тоді ще ніхто не думав про війну", - зазначила вона.

Саме це і дозволило Росії "викачати" найкращих інженерів України, яких тепер використовують у цій війні.

Закінчення війни в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, як вплинуть переговори з Росією на бої на фронті. Експерт нагадав, що відбувалося за часів АТО, а саме коли російські окупанти продовжували наступати, коли "переговорники обговорювали процес припинення вогню".

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан почав вихвалятися, нібито він "відчинив двері" до мирних переговорів України та Росії.

"Півроку тому ніхто не хотів чути про мир. Тепер про це говорять усі", - написав він.

Вас також можуть зацікавити новини: